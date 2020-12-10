В Об'єднаних Арабських Еміратах зареєстрували інактивовану вакцину проти коронавірусу, розроблену компанією China National Pharmaceutical Group (CNBG), дочірнього підприємства Sinopharm.

Контролюючі органи ОАЕ видали дозвіл на екстрене застосування вакцини ще в вересні після отримання проміжного аналізу, який показав, що вакцина на 100% запобігає випадки середнього і важкого перебігу COVID-19, повідомляє Emirates News Agency.

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Сьогодні МОЗ ОАЕ озвучив оновлені дані, згідно з якими загальна ефективність вакцини оцінюється в 86%. Докладні результати клінічних випробувань поки не оприлюднені, але влада країни визнали їх достатніми для того, щоб зареєструвати препарат для масового застосування.

Органи охорони здоров'я ОАЕ заявили про те, що реєстрація стане важливим кроком в боротьбі з пандемією.

Sinopharm пообіцяла провести 1 мільярд доз вакцини в найближчі місяці. До кінця 2021 року фармакологічна компанія випустить 10 мільярдів доз. Вона має намір забезпечити вакцинами не тільки Китай, а й багато країн третього світу.

Що відомо про китайську вакцину від Sinopharm