В ОАЕ зареєстрували вакцину проти COVID-19 китайського виробництва
В Об'єднаних Арабських Еміратах зареєстрували інактивовану вакцину проти коронавірусу, розроблену компанією China National Pharmaceutical Group (CNBG), дочірнього підприємства Sinopharm.
Контролюючі органи ОАЕ видали дозвіл на екстрене застосування вакцини ще в вересні після отримання проміжного аналізу, який показав, що вакцина на 100% запобігає випадки середнього і важкого перебігу COVID-19, повідомляє Emirates News Agency.
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Сьогодні МОЗ ОАЕ озвучив оновлені дані, згідно з якими загальна ефективність вакцини оцінюється в 86%. Докладні результати клінічних випробувань поки не оприлюднені, але влада країни визнали їх достатніми для того, щоб зареєструвати препарат для масового застосування.
Органи охорони здоров'я ОАЕ заявили про те, що реєстрація стане важливим кроком в боротьбі з пандемією.
Sinopharm пообіцяла провести 1 мільярд доз вакцини в найближчі місяці. До кінця 2021 року фармакологічна компанія випустить 10 мільярдів доз. Вона має намір забезпечити вакцинами не тільки Китай, а й багато країн третього світу.
Що відомо про китайську вакцину від Sinopharm
- Раніше Sinopharm дали дозвіл на проведення III фази клінічних випробувань інактивованої вакцини (на основі вбитого вірусу) в ОАЕ 23 червня після успішного завершення I й II фази.
- Вчені повідомили, що у всіх 1120 здорових добровольців виробилися антитіла з високим титром після отримання двох доз препарату.
- Фінальну фазу тестування вченим довелося проводити в ОАЕ, оскільки на той момент епідемія коронавірусу в Китаї була під повним контролем, і оцінити ефективність вакцини було складно.
- Зараз клінічні випробування вакцини ведуться також в Бахрейні, Єгипті, Йорданії, Перу та Аргентині.
- Ефективність вакцини оцінюється в 86%. Для порівняння, вакцини Pfizer та Moderna показали ефективність понад 90%.
- Також Китай має ще трьох кандидатів на офіційні вакцини проти коронавірусу, які перебувають на останніх стадіях випробувань.
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