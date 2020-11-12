Національна служба здоров'я України працює над програмою медичних гарантій на 2021 рік і планує з наступного року додати до програми медичних гарантій кілька нових пакетів.

Нагадаємо, програма медичних гарантій на 2021 рік – це список медпослуг, які можна отримати гарантовано і безоплатно в закладах, які мають договір з НСЗУ. Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун у фейсбуці.

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За її словами, наразі у НСЗУ визначають, як можна удосконалити ті послуги, які вже входять до програми, і є гарантовано безоплатними для кожного ще з квітня 2020 року, а також розробляють нові пакети медичної допомоги.

"Наступного року до програми медичних гарантій загалом увійдуть 35 пакетів медичних послуг, серед яких два з лікування COVID-19, а також 7 нових пакетів, яких до цього не було", – зазначила Уляна Супрун.

Новими безкоштовними медичними послугами у 2021 році можуть стати:

Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії,

Стоматологічна допомога дорослим та дітям,

Ведення вагітності в амбулаторних умовах,

Лікування пацієнтів методом інтракорпорального діалізу в амбулаторних умовах,

Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги,

Діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними захворюваннями (або підозрою на відповідні захворювання) у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах,

Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами з охорони психічного здоров’я.

Нагадаємо, що медичні заклади, які підписали договори з НСЗУ на надання конкретних гарантованих медичних послуг, зобов'язались надавати їх громадянам безоплатно. Медзаклад отримує кошти напряму від НСЗУ за конкретно надану послугу за визначеним і чітким тарифом. Вимагати додатково кошти за це чи відмовляти у наданні послуги у медзакладі не мають права.

Що робити, якщо у медзакладі відмовили надати послугу

Пацієнт має право звернутися на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77 чи залишити скаргу на їхньому сайті.

Алгоритм дій у випадку, якщо відмовляють у гарантованих медпослугах, вимагають гроші додатково за послугу, яка має надаватися безоплатно, вимагають придбати ліки, які зобов’язана закуповувати лікарня, та публікувати їхні залишки у відкритих джерелах, можна переглянути за посиланням.

Аналіз, перегляд та розширення пакетів безоплатних послуг необхідні для того, щоб система була спроможна відповідати на сучасні виклики, а пацієнти могли отримувати більше якісних та необхідних медичних послуг та не сплачували кошти зі своєї кишені за те, що вони вже оплатили своїми податками,

– заявила Уляна Супрун.