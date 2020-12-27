В американському штаті Нью-Йорк поліція перевіряє інформацію про шахрайську схему отримання вакцини від COVID-19, яку незаконно надавали приватним особам. Все тому, що раніше кілька лікарень відкрили вільний запис на щеплення через інтернет.

Деталі інциденту

Мережа клінік Parcare, що надає медичну допомогу в окрузі Оридж, могла незаконно отримати вакцину від коронавірусу та перенаправити її в інші медичні установи штату. Про це повідомила пресслужба департаменту охорони здоров'я штату.

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Крім того, співробітників Parcare підозрюють у передачі препарату представникам громадськості, що порушує чинний план вакцинації.

Департамент надасть допомогу поліції в розслідуванні кримінальної справи. У разі доказів провини учасники шахрайської схеми будуть притягнуті до відповідальності по всій строгості закону,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про мережу клінік Parcare