Національній службі здоров'я України не вистачає близько 5,6 мільярдів гривень на фінансування медзакладів, які займаються лікуванням хворих на COVID-19 у стаціонарних умовах.

Виконавець обов'язків голови НСЗУ Андрій Віленський повідомив, що НСЗУ має недостатньо коштів для того, аби до кінця року профінансувати усі медзаклади, які лікують хворих на COVID-19. Про це повідомляє Інтерфакс–Україна.

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Віленський заявив, що служба вже подала відповідні документи до МОЗ та Мінфіну, "щоб це питання було вирішено".

Хочу доповісти народним депутатам, що станом на сьогодні НСЗУ не вистачає 5,6 мільярдів гривень для забезпечення фінансування медзакладів, які надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 до кінця цього року,

– повідомив Віленський під час засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування.

Скільки медзакладів уклали контракти з НСЗУ

Станом на травень 2020 року з НСЗУ контракти підписало 240 медичних закладів, які займаються лікуванням хворих на COVID-19. Натомість нині таких медзакладів вже 437, а потреба в ліжкомісцях продовжує зростати й надалі.

Окрім цього, Віленський зазначив, що для підписання контакту з НСЗУ заради отримання фінансування, медзаклад має відповідати умовам, визначеним у постанові Кабміну №931. Втім, нині таким умовам відповідають лише медзаклади "Укрзалізниці".

Тимчасовий голова НСЗУ повідомив, що нині служба виконує підготовчу роботу для того, щоб укласти договір із ними.