Науковці вкотре протестували дію давно відомого препарату інтерферон на COVID-19. Виявилось, що якщо звичний ін'єкційний спосіб введення ліків замінити на інгаляційний, то це значно знижує ризики важкої форми коронавірусу.

Під час пілотних досліджень виявилось, що інгаляції інтерфероном підвищують захисні сили легенів, уражених вірусом SARS-CoV-2. Робота науковців опублікована у журналі The Lancet.

До теми Назвали потенційний препарат для профілактики коронавірусу

У дослідженні взяв участь 101 госпіталізований хворий на коронавірус. Половині хворих давали інтерферон бета-1а у вигляді інгаляцій впродовж 14 днів, а друга група отримувала плацебо.

Впродовж перших двох тижнів шанси на одужання пацієнтів з коронавірусом зростали більш ніж удвічі. Натомість в кінці експерименту, через місяць, вони зросли більш ніж утричі.

Це перший доказ, що інгаляційний інтерферон бета-1а знижує клінічні наслідки COVID-19,

– заявили у публікації.

Чому інтерферон теоретично може допомагати при коронавірусі

В організмі інтерферон виступає за врегулювання імунної відповіді на вірусні інфекції. Під час попередніх досліджень було встановлено, що коронавірус пригнічує вивільнення інтерферону бета, внаслідок чого у хворих занижений рівень цього білка.

Натомість інтерферон в інгаляціях забезпечує високу локальну концентрацію імунного білка, впливаючи безпосередньо на легені.

Результати підтверджують, що інтерферон бета у вигляді інгаляційного препарату має потенціал для відновлення імунної системи в легенях і прискорює одужання від COVID-19,

– розповів співавтор дослідження Том Уілкінсо.

Поки що вчені оцінили лише безпеку цього методу. Головним побічним ефектом був головний біль.

Відтак, заради підтвердження своїх результатів дослідники панують провести більші дослідження. Адже лише переконавшись у безпеці та ефективності лікування, його можна застосовувати у клінічній практиці.