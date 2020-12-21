Українські науковці розробили ПЛР-тест, який може одночасно визначити COVID-19 та штами А і В вірусу грипу. Через схожість симптомів, такий ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію ГРВІ.

Проведення такого комбінованого тесту триває приблизно 6 годин. Про це в ефірі 24 каналу розповіла головний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики Ганна Геращенко. Крім того, науковці працюють над розробкою ще однієї тест-системи, яка дозволить визначити одразу 5 вірусів.

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Деталі про тест

За словами науковиці, на виготовлення цього тесту пішло декілька місяців, але вже були попередні розробки. Вони й допомогли виготовити тест. Зазвичай дослідники витрачають на це понад рік.

"На цьому етапі дослідження ще нормальної статистики немає, але ми вважаємо, що цей тест буде дуже точним і даватиме мінімальну кількість як хибнонегативних, так хибнопозитивних результатів", – наголосила науковиця.

Доступність тесту

Вона також сподівається, що наша держава таки зацікавиться розробкою українських дослідників і надасть фінансування, щоб виготовляти цей тест для українців. Він значно полегшить роботу лікарів, а такий тест буде набагато доступнішим у ціні.

Враховуючи те, що українські науковці є розробниками, ми можемо проводити науковий супровід і реагувати на різні штами грипу чи коронавірусу є в Україні. Там само ми можемо це досліджувати і перевіряти,

– пояснила Геращенко.

Вона також наголосила, що цей тип тесту розрахований для ПЛР-діагностики, тому люди не зможуть купувати такі коштовні матеріали та апарати в аптеках. Їх зможуть використовувати тільки спеціалізовані лабораторії. В Україні такі вже є.

Чи можна визначити мутований штам COVID-19

За допомогою цього тесту можна визначити всі відомі штами коронавірусів, які зараз є у світі, зокрема, і британський, запевнила Геращенко. Тому можна визначити будь-який вид недуги.

Що відомо про новий штам коронавірусу

4 грудня Велика Британія оголосила, що виявила новий штам коронавірусу в 60 регіонах країни.

Мутація коронавірусу може бути на 70% більш заразною, ніж SARS-CoV-2.

Новим штамом коронавірусу вже заразилися люди у Великій Британії, Італії, Данії, Нідерландах та Австралії, а низка країн припинила авіасполучення з Великою Британією.

Наразі поки невідомо, чи справді мутація становить небезпеку людству, адже коронавіруси мають здатність мутувати і це не є чимось унікальним.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу