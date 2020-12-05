Новий тип коронавірусу: у Китаї знайшли небезпечних кажанів
Вірусологи з Уханю стверджують, що знайшли у кажанів новий тип коронавірусу. Хвороба теж може передаватись людям.
Небезпечних кажанів знайшли на південному заході Китаю, однак їх помічали й за межами країни. Про це заявила спеціалістка Уханского інституту вірусології Ши Чженлі, повідомляє The Guardian.
До речі Не з Китаю: вчені висунули нову версію появи коронавірусу
За словами вірусологині, таких кажанів слід шукати також в країнах Південної Азії.
Проте Чженлі зауважила, що кажани – це початкові носії коронавірусу. Вчена вважає, що проміжною твариною, від якої коронавірус міг передатися людині, був панголін. Цих тварин зазвичай завозять контрабандою з інших країн, наприклад, з Індії.
Що кажуть інші вірусологи
Вірусолог з університету Сіднея в Австралії професор Едвард Холмс підтримав думку Чженлі. Науковець припустив, що вірус міг довго перебувати у тваринному світі, поки передався людині.
При цьому вчений каже, що перше зараження людини могло статися навіть не в Ухані і не в провінції Хубей.
Очевидно, що існує величезна кількість можливих тварин, яких потрібно протестувати, щоб вирішити цю проблему
– зазначив Холмс.
До теми У Китаї зафіксували нові випадки інфікування коронавірусом
Поділитися новиною