Вірусологи з Уханю стверджують, що знайшли у кажанів новий тип коронавірусу. Хвороба теж може передаватись людям.

Небезпечних кажанів знайшли на південному заході Китаю, однак їх помічали й за межами країни. Про це заявила спеціалістка Уханского інституту вірусології Ши Чженлі, повідомляє The Guardian.

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За словами вірусологині, таких кажанів слід шукати також в країнах Південної Азії.

Проте Чженлі зауважила, що кажани – це початкові носії коронавірусу. Вчена вважає, що проміжною твариною, від якої коронавірус міг передатися людині, був панголін. Цих тварин зазвичай завозять контрабандою з інших країн, наприклад, з Індії.

Що кажуть інші вірусологи

Вірусолог з університету Сіднея в Австралії професор Едвард Холмс підтримав думку Чженлі. Науковець припустив, що вірус міг довго перебувати у тваринному світі, поки передався людині.

При цьому вчений каже, що перше зараження людини могло статися навіть не в Ухані і не в провінції Хубей.

Очевидно, що існує величезна кількість можливих тварин, яких потрібно протестувати, щоб вирішити цю проблему

– зазначив Холмс.

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