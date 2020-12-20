Новий штам коронавірусу виявили також у Нідерландах, Данії та Австралії: що каже ВООЗ
Новий штам коронавірусу виявили у Нідерландах, Австралії та Данії. Декілька днів тому цей штам також виявили у Великій Британії, через що низка країн вже припинала авіасполучення з нею.
За даними ВООЗ, новий штам коронавірусу не відрізняється підвищеною смертоносністю, однак поширюється набагато швидше. Про це повідомляє ВВС.
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Влада Нідерландів вже заявила, що співпрацюватиме з країнами з ЄС, щоб вивчити можливості обмеження подальшої передачі нового штаму коронавірусу.
У ВООЗ повідомили про тісну співпрацю з урядом Великої Британії.
Що відомо про новий штам вірусу
- У МОЗ Великої Британії заявили про виявлення нової мутації коронавірусу.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що мутація може бути на 70% більш заразною, аніж класичний коронавірус.
- Низка країн світу вже закрили сполучення з Великою Британією.
- У Великій Британії ввели максимальні обмеження. Люди у паніці намагаються виїхати з великих міст. Зокрема, пустіє Лондон. Лідера партії Brexit Найджел Фараж заявив, що Лондон 20 грудня нагадує йому про ситуацію під час початку Другої світової війни.
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