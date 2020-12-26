Новий штам коронавірусу виявили ще у Франції
В Франції виявили один випадок швидкого поширення нового штаму коронавірусу із Великобританії. Також напередодні повідомили про ще 5 хворих на новий вид коронавірусу у Японії.
Головне управління МОЗ Франції виявило новий штам коронавірусу у мешканця міста Тур. Про це пише французька газета Le Parisien.
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Видання повідомляє, що 19 грудня чоловік повернувся із Лондона. Наразі хворий не має симптомів хвороби і перебуває на ізоляції.
Пацієнт пройшов обстеження в лікарні 21 грудня та встановив, що він заразився штамом вірусу, відомим як VOC 202012/01.
Влада охорони здоров'я здійснила пошук контактів для медичних працівників, які доглядають за пацієнтом, – наголосили у МОЗ Франції.
Раніше Міністерство охорони здоров’я Японії повідомило про те, що у країні зафіксовано п’ять випадків зараження мутованим коронавірусом. Про це повідомила японська телерадіокомпанія NHK.
Що відомо про новий штам коронавірусу
- У грудні Велика Британія повідомила про новий штам коронавірусу.
- Мутований COVID-19 виявили ще у вересні, проте масово поширюватись він розпочав наприкінці листопада.
- Новий штам вірусу розповсюджується значно швидше, ніж попередній.
- Через це в Об'єднаному Королівстві посилили карантин.
- Більше ніж 40 країн світу припинили транспортне сполучення з Британією.
- Випадки нового штаму зафіксували ще у кількох країнах світу, а у Нігерії – ще один мутований COVID-19.
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