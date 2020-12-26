В Франції виявили один випадок швидкого поширення нового штаму коронавірусу із Великобританії. Також напередодні повідомили про ще 5 хворих на новий вид коронавірусу у Японії.

Головне управління МОЗ Франції виявило новий штам коронавірусу у мешканця міста Тур. Про це пише французька газета Le Parisien.

Читайте також Лікар прогнозує пік коронавірусу в Україні в січні-лютому 2021 року

Видання повідомляє, що 19 грудня чоловік повернувся із Лондона. Наразі хворий не має симптомів хвороби і перебуває на ізоляції.

Пацієнт пройшов обстеження в лікарні 21 грудня та встановив, що він заразився штамом вірусу, відомим як VOC 202012/01.

Влада охорони здоров'я здійснила пошук контактів для медичних працівників, які доглядають за пацієнтом, – наголосили у МОЗ Франції.

Раніше Міністерство охорони здоров’я Японії повідомило про те, що у країні зафіксовано п’ять випадків зараження мутованим коронавірусом. Про це повідомила японська телерадіокомпанія NHK.

Що відомо про новий штам коронавірусу

У грудні Велика Британія повідомила про новий штам коронавірусу.

Мутований COVID-19 виявили ще у вересні, проте масово поширюватись він розпочав наприкінці листопада.

Новий штам вірусу розповсюджується значно швидше, ніж попередній.

Через це в Об'єднаному Королівстві посилили карантин.

Більше ніж 40 країн світу припинили транспортне сполучення з Британією.

Випадки нового штаму зафіксували ще у кількох країнах світу, а у Нігерії – ще один мутований COVID-19.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу