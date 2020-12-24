Новий штам коронавірусу поширився до Азії
Випадок інфікування штамом нового мутованого коронавірусу підтвердили у Сінгапурі. Країна призупинила авіасполучення з Великою Британією.
Сінгапур підтверджує 1 випадок захворювання на новий штам британського вірусу, ще 11 випадків отримали попереднє підтвердження. Про це повідомило місцеве видання CNA з посиланням на МОЗ Сінгапуру.
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Що відомо про виявлений випадок
Захворювання підтвердили у 17-річної дівчини, яка навчалася у Великій Британії з серпня.
6 грудня вона повернулася до Сінгапуру, а 7 грудня у студентки з’явилася лихоманка, вже наступного дня захворювання підтвердили.
Відомо, що усіх контактних осіб помістили на карантин, але у них негативні результати тесту на захворювання – на COVID-19 і новий штам.
Дії Сінгапуру
У міністерстві додали, що "наразі немає доказів того, що новий штам вірусу поширюється в країні".
Разом з тим, влада Китаю вирішила призупинити авіасполучення з Британією через мутований штам коронавірусу.
Коротко про новий штам коронавірусу
- 14 грудня в МОЗ Британії оголосили про виявлення нового штаму коронавірусу.
- Небезпека його полягає у тому, що він на 70% швидше поширюється.
- Штам вже діагностували у Нідерландах, Ізраїлі, Данії, ПАР, Австралії, Італії та Малайзії.
- Низка країн тимчасово зупинили авіасполучення з об'єднаним королівством.
Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
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