Випадок інфікування штамом нового мутованого коронавірусу підтвердили у Сінгапурі. Країна призупинила авіасполучення з Великою Британією.

Сінгапур підтверджує 1 випадок захворювання на новий штам британського вірусу, ще 11 випадків отримали попереднє підтвердження. Про це повідомило місцеве видання CNA з посиланням на МОЗ Сінгапуру.

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Що відомо про виявлений випадок

Захворювання підтвердили у 17-річної дівчини, яка навчалася у Великій Британії з серпня.

6 грудня вона повернулася до Сінгапуру, а 7 грудня у студентки з’явилася лихоманка, вже наступного дня захворювання підтвердили.

Відомо, що усіх контактних осіб помістили на карантин, але у них негативні результати тесту на захворювання – на COVID-19 і новий штам.

Дії Сінгапуру

У міністерстві додали, що "наразі немає доказів того, що новий штам вірусу поширюється в країні".

Разом з тим, влада Китаю вирішила призупинити авіасполучення з Британією через мутований штам коронавірусу.

Коротко про новий штам коронавірусу

14 грудня в МОЗ Британії оголосили про виявлення нового штаму коронавірусу.

Небезпека його полягає у тому, що він на 70% швидше поширюється.

Штам вже діагностували у Нідерландах, Ізраїлі , Данії, ПАР, Австралії, Італії та Малайзії .

Малайзії Низка країн тимчасово зупинили авіасполучення з об'єднаним королівством.

Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу