Перші випадки зараження новим штамом коронавірусу зафіксували в Іспанії та Швеції. Зокрема, в Мадриді мутацію коронавірусу підтвердили у 4 осіб. У Швеції новим штамом хворіє наразі лише 1 чоловік.

В іспанських лабораторіях зараз перевіряють зразки ще 3 пацієнтів з підозрою на мутований коронавірус. Про це повідомляє El Pais.

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Що відомо про хворих в Іспанії та їхній стан

Новий вид коронавірусу підхопила ціла сім’я – батько, мати й сестра молодого чоловіка, який 24 грудня прибув з Великої Британії.

Пацієнти в нормальному стані. Ми знаємо, що цей новий штам більш заразний, але не посилює хворобу,

– заявив заступник міністра охорони здоров'я Іспанії Антоніо Сапатеро.

Цікаво, що про наявність нового штаму коронавірусу у чоловіка, який нещодавно повернувся з Туманного Альбіону, наразі нічого невідомо.

У Швеції 1 позитивний результат

Про перший випадок нового COVID-19 у Швеції заявило Міністерство охорони здоров'я.

Як пише U.S.News, чоловік захворів після прибуття з Британії. Тест показав позитивний результат.

За словами представниці міністерства Сари Байфорс, після приїзду до Швеції чоловік знаходиться в ізоляції й жодних подальших позитивних випадків досі не виявлено.

Зверніть увагу! Більше інформації про новий штам коронавірусу ви можете прочитати за цим посиланням.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу