Темпи поширення нової мутації коронавірусу в Великій Британії змусили весь світ знову хвилюватись: країни ЄС збирають термінове засідання, в Лондоні запровадили жорсткий локдаун, а низка країн припинила авіасполучення з Великою Британією.

Як виникла мутація

4 грудня Велика Британія оголосила, що виявила новий штам коронавірусу в 60 регіонах країни, про це відразу сповістили ВООЗ. Чому виникла мутація наразі невідомо, ймовірно, це сталось через те, що вірус атакував пацієнта з ослабленою імунною системою, яка не змогла його подолати. Замість цього організм цієї людини став сприятливим середовищем для мутації коронавірусу. Наскільки небезпечна нова мутація та чи вплине вона на ефективність вакцини, розібрався 24 канал.

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N501Y – нова мутація вірусу SARS-CoV-2

N501Y – саме таку назву отримав новий штам коронавірусу, наразі поки невідомо, чи справді мутація становить небезпеку людству, адже коронавіруси мають здатність мутувати і це не є чимось унікальним. Зокрема, уже виникала мутація в Європі в лютому – D614G, влітку в Іспанії реєстрували мутацію A222V, але це ніяк не вплинуло на захворюваність загалом.

Чому коронавірус мутує? Це РНК-вірус, тобто сукупність генетичного матеріалу, який при контакті з господарем створює нові копії себе. Зазвичай такі зміни для РНК-вірусів є нормальними.

Що точно відомо про мутацію британського штаму

Вперше цей новий штам виявили ще у вересні , а вже в листопаді приблизно 25% всіх заражень в Лондоні реєстрували саме новим штамом коронавірусу, наразі це понад 65% від загальної кількості інфікувань COVID-19.

, а вже в листопаді приблизно 25% всіх заражень в Лондоні реєстрували саме новим штамом коронавірусу, наразі це понад 65% від загальної кількості інфікувань COVID-19. Прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що новий штам може бути на 70% заразнішим і саме з цієї причини на 0,4 може вирости індекс репродукції. Але є науковці, які переконують, що такі розрахунки завищенні.

і саме з цієї причини на 0,4 може вирости індекс репродукції. Але є науковці, які переконують, що такі розрахунки завищенні. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зареєстрували випадки інфікування новим штамом вірусу, який збігся з британськими, в Нідерландах, Австралії та Данії. Окрім того, про новий, заразніший варіант коронавірусу раніше повідомляли і в Південно-Африканській Республіці. Однак чи споріднена африканська мутація з британською, поки невідомо.

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Огляд науковців

Йдеться про потенційно важливі зміни 17 характеристик. Зміни стосуються шиповидного білка, який власне й відповідає за інфікування клітин, та завдяки якому, коронавірус інфікує організм.

Одна з мутацій, N501Y, відповідальна за найважливішу частину цього шипа, відому як рецептор-зв'язуючий домен (RBD).

Важливо! Будь-які зміни у цьому ключі допоможуть вірусу проникати всередину, тобто додадуть штаму перевагу. Дослідження Кембриджського університету свідчать про те, що в лабораторних умовах ця мутація збільшує інфекційність коронавірусу у 2 рази!



Вчені тепер не мають повного розшифрованого геному вірусу / Фото Unsplash

Що конкретно може змінити мутація в ході пандемії

Науковці побоюються, що мутації роблять менш ефективними лікування хворих за допомогою переливання крові пацієнтів, які вже перехворіли на COVID-19.

Симптоми нового штаму такі ж як при COVID-19. А ось, щодо вищої смертності від нового виду коронавірусу, то поки немає жодних підстав так вважати.

Нова мутація хоч і поширюється швидше, вона не викликає серйозніших ускладнень, ніж SARS-CoV-2.

Втім, варто розуміти, якщо хворих стає більше, це створює додаткове навантаження на медичну систему.

Чи буде вакцина ефективною проти нового штаму вірусу

У ВООЗ переконують, що так та пояснюють це тим, що всі 3 готові наразі вакцини – BNT162b2 від Pfizer, Moderna та AsrtaZeneca (Оксфордського університету) викликають імунну відповідь організму на існуючий спайк-білок коронавирусу.

За даними виробників, їх вакцини налаштовують імунну систему на те, щоб вона атакувала різні складові вірусу, а це значить, що навіть попри те, що частина шипа мутувала, вакцини як і раніше будуть ефективні.

АЛЕ! Дослідники працювали під час розробок вакцини з одним геномом вірусу, а тепер у ньому з'явились мутації, крім того, ймовірно, вони не останні. Тож тепер геном вірусу змінився, як він відреагує на вакцину – передбачити складно!

Також є ймовірність, що вакцину проти коронавірусу необхідно буде регулярно видозмінювати, як у випадку з вакциною проти грипу.

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Від редакції: Не варто панікувати з приводу нової мутації коронавірусу, адже наразі немає жодних доказів, що він викликає якісь інші ускладнення, ніж COVID-19. Натомість варто пам'ятати, що коронавірус став причиною смерті уже понад 1,6 мільйона людей у всьому світі, а тому новий це штам вірусу, чи не новий – ризики високі. Дотримуйтесь правил гігієни, соціального дистанціювання та зберігайте ментальний спокій.