Новий штам коронавірусу не вплине на процес вакцинації, – МОЗ Німеччини
Виявлення нового штаму коронавірусу не повинне вплинути на процес вакцинації від COVID-19. У МОЗ Німеччини також підтвердили, що мутований вірус – більш заразний, тому поширюється на 70% швидше, ніж його попередник.
Вакцинацію не припинятимуть через новий штам
Таким чином, вакцинуватимуть від COVID-19 згідно з планом і наявними препаратами. Про це поінформував міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан, повідомляє Swiss.Info.
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У США кажуть, що вакцина буде ефективна проти мутованого вірусу
Солідарний зі Шпаном доктор Вівек Мурті, якого команда Байдена висуває на посаду головного санітарного лікаря США. Мурті впевнений: уже розроблені вакцини будуть ефективного діяти і проти мутованого вірусу.
Країни світу масово призупиняють сполучення з Британією
Зазначимо, що країни світу масово закривають кордони для жителів Великої Британії. Країни ЄС збираються 21 грудня на екстрене засідання, аби вирішити, як реагувати на нову загрозу, що поширюється з Туманного Альбіону.
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