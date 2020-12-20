Виявлення нового штаму коронавірусу не повинне вплинути на процес вакцинації від COVID-19. У МОЗ Німеччини також підтвердили, що мутований вірус – більш заразний, тому поширюється на 70% швидше, ніж його попередник.

Вакцинацію не припинятимуть через новий штам

Таким чином, вакцинуватимуть від COVID-19 згідно з планом і наявними препаратами. Про це поінформував міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан, повідомляє Swiss.Info.

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У США кажуть, що вакцина буде ефективна проти мутованого вірусу

Солідарний зі Шпаном доктор Вівек Мурті, якого команда Байдена висуває на посаду головного санітарного лікаря США. Мурті впевнений: уже розроблені вакцини будуть ефективного діяти і проти мутованого вірусу.

Зверніть увагу! Раніше про те, що новий штам коронавірусу більш заразний, ніж його попередник, повідомив глава уряду Великої Британії Борис Джонсон. Проте Джонсон також наголосив, що наразі немає інформації, що цей штам викликає більшу смертність, або важчі ускладнення.

Країни світу масово призупиняють сполучення з Британією

Зазначимо, що країни світу масово закривають кордони для жителів Великої Британії. Країни ЄС збираються 21 грудня на екстрене засідання, аби вирішити, як реагувати на нову загрозу, що поширюється з Туманного Альбіону.