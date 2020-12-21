Новий штам коронавірусу має 22 мутації, – вірусологиня з Великої Британії
Новий штам коронавірусу, який виявили у Великій Британії, має 22 мутації. Зазвичай один штам відрізняється від іншого 1-2 змінами.
Такі характеристики нового штаму тривожать вірусологів. Про це журналістам BBC розповіла вірусологиня Венді Барклай, за сумісництвом завідувачка кафедри інфекційних хвороб і кафедри вірусології грипу в Імперському коледжі Лондона.
До теми Мутація коронавірусу: що відомо про новий штам та наскільки це небезпечно
Це свого роду тривожний дзвінок. Біологічно можливо, що вірус міг змінити свою поведінку через ці мутації,
– розповіла вона.
Цю незвичну кількість мутацій можна пояснити тим, що, ймовірно, штам виник у пацієнта з ослабленою імунною системою, яка не змогла перемогти вірус. Тобто організм став ідеальним середовищем для його мутації.
Що відомо про новий штам коронавірусу:
- Вважається, що цей штам міг розвинутися у пацієнта у Великій Британії або ж був імпортований з країни з нижчою здатністю відстежувати мутації.
- За попередніми даними, мутований вірус на 70% заразніший за попередні версії.
- Як пояснили у ВООЗ, вірогідність мутацій вірусу збільшується зі зростанням його передачі, а у процесі змін вірус поступово пристосовується до організму людини.
- Науковці вважають, що наявні вакцини будуть ефективними проти нового штаму, адже вони викликають імунну відповідь проти пікового білка. Імунна система вчиться атакувати кілька різних частин вірусу, тож навіть якщо частина білка мутувала, вакцини все одно повинні працювати.
- Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон запевнив, що новий штам вплинув лише на швидкість поширення вірусу. Показники смертності залишилися на минулих позначках.
- Велику Британію поступово ізолюють від решти світу. Про припинення пасажирського авіасполучення вже повідомили понад 10 країн, 6 із них – поза межами єврозони. Водночас ЄС хоче піти далі та зупинити морське та залізничне сполучення.
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