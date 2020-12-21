Новий штам коронавірусу, який виявили у Великій Британії, має 22 мутації. Зазвичай один штам відрізняється від іншого 1-2 змінами.

Такі характеристики нового штаму тривожать вірусологів. Про це журналістам BBC розповіла вірусологиня Венді Барклай, за сумісництвом завідувачка кафедри інфекційних хвороб і кафедри вірусології грипу в Імперському коледжі Лондона.

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Це свого роду тривожний дзвінок. Біологічно можливо, що вірус міг змінити свою поведінку через ці мутації,

– розповіла вона.

Цю незвичну кількість мутацій можна пояснити тим, що, ймовірно, штам виник у пацієнта з ослабленою імунною системою, яка не змогла перемогти вірус. Тобто організм став ідеальним середовищем для його мутації.

Що відомо про новий штам коронавірусу: