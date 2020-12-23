Щонайменше 4 випадки мутованого COVID-19 виявили в Ізраїлі. Раніше в країні спеціально посилили карантин, аби уникнути масового поширення вірусу.

Троє з інфікованих повернулись з Великої Британії

Відомо, що 3 з 4 інфікованих новим штамом нещодавно повернулись з Великої Британії. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я країни, інформує Anadolu.

До теми У Британії виявили ще два нові штами коронавірусу

Ще 21 грудня в Ізраїль заборонили в'їзд з Великої Британії, Данії та ПАР. Виняток зробили лише для ізраїльтян, які повертаються з цих країн. Проте їм доведеться посидіти на 14-денній самоізоляції.

Вже наступного дня – 22 грудня Тель-Авів вирішив заборонити в'їзд вже для всіх іноземців щонайменше на 10 днів. Це правило не поширюється на осіб, що мають дозвіл на роботу та членів їхніх сімей.

Що відомо про мутований штам коронавірусу

14 грудня у МОЗ Великої Британії повідомили про новий штам коронавірусу. Мутований COVID-19 виявили ще у вересні, проте масово поширюватись він почав наприкінці листопада.

Небезпека вірусу у тому, що він набагато швидше поширюється , аніж його попередник.

, аніж його попередник. Десятки країн світу припинили транспортне сполучення з Об'єднаним Королівством.

Наразі новий штам вже зафіксували у Нідерландах, Ізраїлі, Данії, ПАР, Австралії, Італії та Малайзії.

Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу