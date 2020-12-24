Новий штам коронавірусу дістався до Німеччини
У Німеччині зареєстрували перший випадок нового штаму коронавірусу, який декілька тижнів тому виявили у Великій Британії.
Мутований штам коронавірусу SARS-CoV-2 виявили у жінки, яка у неділю 20 грудня прилетіла з Великобританії в аеропорт Франкфурта-на-Майні, повідомляє Focus Online.
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Перший зразок для ПЛР-тесту вона здала після прильоту й він виявився позитивним. Відтоді вона перебуває на самоізоляції. Хвороба протікає у легкій формі. Усі контактні особи пацієнтки також самоізолювались, хоч поки що не мають симптомів COVID-19.
Що відомо про новий штам коронавірусу з Британії:
- Глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок 14 грудня повідомив, що британські вчені виявили новий штам коронавірусу. Вони вважають, що зростання захворюваності в південно-східній частині Англії може бути пов'язане з ним.
- Поки що вважається, що цей варіант вірусу поширюється швидше відомих штамів – за попередніми даними, він на 70% заразніший.
- Натомість рівень летальності не змінився. Тож експерти вважають, що він не становить особливої небезпеки.
- Штам вже діагностували у Нідерландах, Ізраїлі, Данії, ПАР, Австралії, Італії, Азії та Малайзії.
- Низка країн тимчасово зупинили авіасполучення з об'єднаним королівством.
Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
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