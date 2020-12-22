На фоні поширення світом нового штаму коронавірусу з Британії, Міністерство охорони здоров'я України надало українцям нові рекомендації. У відомстві радять утриматися від країн, де було зафіксовано поширення нової мутації COVID-19.

МОЗ рекомендує українцям утриматись від поїздок до Великої Британії та до тих країн, де вже зафіксували нову варіацію вірусу. Про це головний санлікар країни та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів під час брифінгу 22 грудня, повідомляє 24 канал.

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Віктор Ляшко “Ми рекомендуємо всім при можливості утриматись від необов'язкових поїздок до Великої Британії, а також з неї на територію України. Також, якщо є можливість, утриматись від поїздок до Данії, Нідерландів і Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції цієї мутації коронавірусу”.

Ляшко зауважив, що попри новий штам коронавірусу українцям варто утриматися від поїздок до будь-яких країн, які перебувають у червоній зоні. Список цих зон оновлюється Міністерством охорони здоров'я України кожні 7 днів.

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