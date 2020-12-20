Нідерланди припиняють приймати авіарейси з Великої Британії через новий штам коронавірусної інфекції. Вірус поширюється швидше, ніж раніше.

В уряді наголосили, що на початку грудня в Нідерландах виявили той же тип вірусу, який зараз зафіксували у Британії. Через зменшення ризику ввезення в країну нового штаму коронавірусу Національний інститут охорони здоров’я (RIVM) рекомендував обмежити рейси із Великої Британії.

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Заборона запроваджується з 6 години ранку неділі, 20 грудня, та діятиме попередньо до 1 січня. Також нідерландська влада розглядає можливу заборону також іншого транспортного сполучення з Великобританією.

В результаті сьогодні ввечері уряд Нідерландів вирішив вжити таких запобіжних заходів: 20 грудня о 6:00 за місцевим часом (7:00 за київським часом) набере чинності заборона на рейси з Великої Британії. Ця заборона буде діяти найпізніше до 1 січня 2021 року,

– пише пресслужба уряду.

Що відомо про новий штам коронавірусу у Британії

Очільник МОЗ Великої Британії Метт Хенкок заявив, що в країні виявлено новий штам коронавірусу, яким заразилися понад тисяча людей. Головний санітарний лікар і радник британського уряду з медицини Кріс Вітті наголосив, що новий штам вірусу поширюється швидше, ніж вже відомий вірус.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що мутація коронавірусу може бути на 70% більш заразною за минулий штам.