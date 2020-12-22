Новий штам коронавірусу, який виявили у Великій Британії, може бути заразнішим для дітей. Разом з тим, він не викликає у дітей якихось серйозніших наслідків.

Інфекційний епідеміолог з Імперського коледжу в Лондоні Ніл Фергюсон розповів, що новий штам коронавірусу реєструють частіше у дітей, пише УП.Життя.

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Є підстави вважати, що він має вищу схильність заражати дітей,

– зазначив професор.

Можливо, цей спалах нового штаму утворився саме під час листопадового локдауну, коли відбувалися шкільні заняття, уточнює експерт.

Дослідник, як і інші науковці, зазначив, що новий штам вірусу на 50-70% більш заразний, але мутація не є смертоноснішою і не викликає важчий перебіг захворювання в дорослих та дітей.

Ми не встановили поки що жодної причини, чому діти стали більш вразливі, але ми чітко бачимо цю тенденцію в даних,

– сказав Фергюсон.

Дослідники потребують більше часу та досліджень для ґрунтовніших висновків.

Більше про новий штам коронавірусу читайте в матеріалі 24 каналу – Мутація коронавірусу: що відомо про новий штам та наскільки це небезпечно.

Що відомо про новий штам COVID-19: коротко