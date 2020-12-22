Всесвітня організація охорони здоров'я проведе нараду через новий штам коронавірусу. Це зроблять для того, щоб обговорити стратегію реагування та протидії.

Завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету Наталія Виноград розповіла про небезпеку мутації коронавірусу і про зменшення кількості виявлених випадків в Україні. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

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За її словами, штам з'явився ще в кінці вересня. Але упродовж 2 місяців він набував свій епідеміологічний потенціал і тільки наразі став проблемою.

Новий штам вже давно пішов з Англії в інші континенти: в Австралію, Африку, низку європейських держав,

– зазначила Виноград.

Мутований вірус заразніший за звичайний

Експертка ствердила, що мутований вірус справді є заразнішим на 70%, це довели численні дослідження. Часто мутацій, які нагромаджуються за певний період, достатньо для того, щоб змінилися властивості вірусу.

"Для нас бажано, щоб він став менш патогенним. Натомість вірус як біологічний вид має потребу нагромадити себе як біомасу на планеті", – вона зауважила.

Карантин не матиме потрібного результату

Жорстокий карантин, як відзначила епідеміологиня, не матиме потрібного результату, оскільки згідно зі стандартами реагування потрібно ухвалювати обмеження на 2 інкубаційних періодів. Один такий період – 21 день, тобто загалом потрібно ухвалити рішення на 42 дні.

Попри це, будь-які, навіть маленькі заходи є ефективними. Виноград також сказала, що Україні вдалось дуже багато:

подолати негативізм людей, які не хотіли вірити в наявність вірусу;

навчити українців дотримуватись відповідних заходів безпеки;

налагодили систему контролю, яка дає можливість розуміти ефективність тих заходів.

Також вона додала, що вірус дуже любить холод: чим нижчою є температура, тим стабільніше він зберігатиме інфекційність. Тому експертка порадила на новорічні свята утриматись від масових святкувань біля ялинки та зимових курортів.

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