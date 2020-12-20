Новий штам коронавірусу у Великій Британії виявили ще у вересні 2020 року. Геном розшифрували вже у жовтні. Однак тоді ніхто не надав цьому значення, адже віруси часто мутують.

Вперше мутацію коронавірусу виявили у південно-східному регіоні Великої Британії. Про це заявила співробітниця Служби охорони здоров'я Англії докторка Сюзан Гопкінс, повідомляє Sky news.

Актуально Жителі Лондона масово втікають з міста через нові жорсткі обмеження: фото, відео

Однак вже наприкінці листопада новий штам коронавірусу виявили також у графстві Кент. Кількість заражень зростала, тому 11 грудня про мутацію COVID-19 повідомили владу Великої Британії.

За словами Гопкінс, найбільше заражених новим штамом коронавірусу у Лондоні та у східних регіонах Великої Британії. Однак його також виявили у невеликій кількості на всій території країни, а також у Шотландії, Данії та Австралії.

Що відомо про новий штам коронавірусу

У ВООЗ заявили, що новий штам коронавірусу не є небезпечнішим за класичний, однак поширюється набагато швидше.

ВООЗ розпочала тісну співпрацю з урядом Великої Британії, щоб зупинити поширення мутації коронавірусу.

Низка країн світу вже закрила повітряні кордони з Великою Британією.