Через мутацію коронавірусу у Великій Британії можуть ввести тривалий карантин. Чинні суворі обмеження діють з 19 листопада і можуть діяти ще протягом кількох місяців.

Зняти карантинні обмеження можна буде тоді, коли встигнуть вакцинувати значну частину британського населення. Про це повідомляє The Guardian.

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Важливо, щоб люди не просто дотримувалися нових обмежень, а щоб взагалі кожен у зоні "4 рівня" (зона найжорсткішого карантину – 24 канал) поводився так, наче саме він є носієм вірусу, щоб не допустити зараження інших,

– сказав міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.

Низка країн уже призупинила авіасполучення з Британією

Специфіка нового штаму полягає у тому, що він значно заразніший, ніж попередній. Отож у тих районах, де він поширюється, захворюваність різко зростає. Там де цього штаму немає – карантинні обмеження дають результат.

Зазначимо, що через поширення нового штаму COVID-19 низка європейських країн закрила авіа- та залізничне сполучення з Великою Британією.

У Британії – суворі обмеження на Різдво

У самій Британії – у зоні 4 рівня – зустрічі з близькими та знайомими заборонені навіть на Різдво. На решті територій – зустріч з компанією можлива лише 25 грудня.