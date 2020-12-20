Мутований COVID-19 може відправити Британію у тривалий локдаун
Через мутацію коронавірусу у Великій Британії можуть ввести тривалий карантин. Чинні суворі обмеження діють з 19 листопада і можуть діяти ще протягом кількох місяців.
Зняти карантинні обмеження можна буде тоді, коли встигнуть вакцинувати значну частину британського населення. Про це повідомляє The Guardian.
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Важливо, щоб люди не просто дотримувалися нових обмежень, а щоб взагалі кожен у зоні "4 рівня" (зона найжорсткішого карантину – 24 канал) поводився так, наче саме він є носієм вірусу, щоб не допустити зараження інших,
– сказав міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.
Низка країн уже призупинила авіасполучення з Британією
Специфіка нового штаму полягає у тому, що він значно заразніший, ніж попередній. Отож у тих районах, де він поширюється, захворюваність різко зростає. Там де цього штаму немає – карантинні обмеження дають результат.
Зазначимо, що через поширення нового штаму COVID-19 низка європейських країн закрила авіа- та залізничне сполучення з Великою Британією.
У Британії – суворі обмеження на Різдво
У самій Британії – у зоні 4 рівня – зустрічі з близькими та знайомими заборонені навіть на Різдво. На решті територій – зустріч з компанією можлива лише 25 грудня.
Що відомо про новий штам коронавірусу?Як повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, новий штам COVID-19 – на 70% заразніший, ніж попередній. Наразі немає даних, що мутований вірус викликає більше ускладнень.
За інформацією ВООЗ, випадки захворювань виявили не лише в Об'єднаному Королівстві, а й в Данії, Нідерландах та Австралії.
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