У світі активно обговорюють новий різновид COVID-19, виявлений у Великій Британії. Тим часом експерти закликають не панікувати, оскільки робити остаточні висновки про "оновлену версію" вірусу – занадто рано.

Чому вірус мутує і чим це може нам загрожувати – у матеріалі сайту 24 каналу.

До теми У Великій Британії новий вид коронавірусу поширюється швидше, аніж SARS-CoV-2

Що відомо про новий різновид COVID-19?

Новий різновид COVID-19 виявили днями у Великій Британії. Наразі зареєстровано понад тисячу випадків, переважно на півдні Англії.

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок при цьому заявив, що сьогдні ніщо не вказує на те, що люди хворіють у більш важкій формі. Так само не йдеться про неефективність вакцини проти цього нового виду вірусу. Тести, які використовують для визначення наявності вірусу в організмі сьогодні, на нову його мутацію реагують також.

Хенкок при цьому зауважив, що новий різновид коронавірусу "може бути пов'язаний" із швидшим поширенням на південному сході Англії. Однак наразі немає даних про те, що вірус еволюціонував настільки, щоб легше передаватися від людини до людини.

Реакція фахівців

Про виявлення нового різновиду COVID-19 відразу сповістили Всесвітню організацію охорони здоров'я. Очільниця підрозділу з нових хвороб і зоонозів Марія Ван Керхове на брифінгу організації зазначила: поки що немає жодних доказів, що новий вид вірусу поводиться якось інакше, однак у ВООЗ продовжують оцінювати ситуацію.

On a question about #COVID19 virus variant from the , @mvankerkhove answered: "So far, we don't have any evidence that this variant behaves differently. But we will continue to evaluate & inform you of any changes."

Soundbytes from the briefing https://t.co/abTkJ5zkGM — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 14, 2020

Детальні дослідження нового різновиду COVID-19 проводять і британські вчені.

Професор молекулярної вірусології з Ноттінгемського університету Джонатан Болл у коментарі ВВС зазначив, що "генетична інформація багатьох вірусів може змінюватися дуже швидко, й іноді ці зміни можуть приносити користь вірусу, дозволяючи йому передаватися ефективніше, уникати вакцин чи лікування, але багато змін ні на що не впливають".

Важливо, щоб ми вивчали будь-які генетичні зміни в міру їх виникнення, щоб з'ясувати, чи впливають вони на поведінку вірусу. І, поки ми не виконаємо цю важливу роботу, висувати будь-які тези щодо потенційних наслідків мутації вірусу – передчасно,

– пояснив експерт.

Очільник Інституту біомедичних наук Аллан Вільсон у коментарі Financial Times зауважив, що тести на коронавірус зазвичай реєструють різні підтипи вірусу, припускаючи, що вони зможуть виявити і нову його версію. Але може минути кілька тижнів, поки не перевірять достатньо хворих, щоб переконатися у тому, як відповідатимуть на це нинішні тести.

Щоб з’ясувати, чи означатиме новий варіант вірусу, що люди з імунітетом – або від вакцинації, або від перенесеного захворювання – більше не будуть захищені, за словами фахівця, потрібно декілька місяців.

Чому вірус мутує?

Вірус, що викликає COVID-19, як і інші коронавіруси того ж сімейства, є вірусом РНК і частота його мутацій дорівнює майже одній на місяць, пише The Guardian. Цього недостатньо для утворення нових вірусних штамів, але з плином часу та накопиченням мутацій різні вірусні штами з’являться в різних місцях.

Мутація – це хитрий трюк, який віруси використовують, щоб випереджати наші імунні реакції. Коли ми виробляємо антитіла проти вірусу та спалах призупиняється, вірусу потрібно змінити свою оболонку, щоб уникнути розпізнавання антитілами та імунними клітинами, інакше він загине. Наша власна імунна система штовхає вірус на зміну зовнішніх білків та розробку нових штамів для виживання.

Не можна передбачити, чи будуть нові штами, що накопичують мутації протягом багатьох років, більш чи менш небезпечними або більш чи менш заразними.

COVID-19 існує вже рік і це означає, що мутації починають накопичуватися і незабаром ми зможемо розпізнати різні вірусні штами, можливо, з іншими властивостями. Коронавірусам зазвичай потрібно набагато більше однієї мутації, щоб змінити свої білки в достатній мірі, але деякі віруси, такі як грип, мутують дуже швидко. З цієї причини вакцинні організації оновлюють свої щеплення, щоб залишатися актуальними кожного сезону грипу у всьому світі.

Чи не втратить вакцина свою ефективність?

Про майбутнє вакцинації перейматися наразі не потрібно. Оскільки усі три нові вакцини, які нещодавно повідомили про завершення клінічних випробувань, використовують технології, що кодують інформацію про білок коронавірусу і передають її нашим власним клітинам, щоб стимулювати імунну систему. І досить не складно, коли виникне потреба, змінити рецепт та оновити вакцини, аби підтримувати їх актуальність для різних частин світу.

Що далі?

Професор Бірмінгемського університету Алан Макнеллі у коментарі ВВС закликав "не починати істерику", оскільки виявлення нового штаму вірусу зовсім не означає, що він – більш інфекційний, небезпечний чи швидше передається:

За цим слід стежити. Прикладаються величезні зусилля щодо визначення характеристики виду та розуміння його появи. Важливо дотримуватися спокійної та раціональної точки зору на штам, оскільки це – нормальна еволюція вірусу, і ми очікуємо, що нові варіанти будуть з’являтися та зникати з часом.

Вирішальне значення для розуміння нових штамів має те, чи змінилася поведінка вірусу. Оскільки мутація останніх є нормою, вони змінюються та адаптуються. Лише з часу появи COVID-19 в Ухані спостерігали близько 25 його мутацій. При цьому раніше було виявлено лише один штам, який змінив природу зараження. Це так званий D614G, який значною мірою замінив оригінальний вірус D614D з перших місяців пандемії – він легше передається між людьми.

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Нові види вірусів можуть швидше поширюватися з причин, які не мають нічого спільного з їх еволюцією. Наприклад, одним із пояснень появи "іспанського штаму" COVID-19 влітку був туризм: люди "ловили" його у відпустці, а потім приносили додому.

Водночас, за прогнозами експертів, незабаром масова вакцинація спричинить тиск на вірус – він муситиме змінитися, щоб спробувати заразити людей, які мають імунітет. Якщо це стимулює еволюцію вірусу, доведеться регулярно оновлювати вакцини, щоб не "відставати".

Наразі ж ми бачимо лише заголовки, які лякають, але наукових підтверджень того, що новий різновид вірусу здатний легше передаватися, викликати більш серйозні симптоми або робити вакцину марною, поки що немає.