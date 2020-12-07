Новий метод лікування частково повертає зір незрячим людям
Науковці з Нідерландів зуміли розробити найефективнішу модель мозкового імплантату. За допомогою цієї системи незрячі люди можуть орієнтуватись у просторі.
Науковці з Нідерландського інституту нейробіології створили більш досконалу модель мозкового імплантату для створення штучного зорового сприйняття. Дослідження опубліковано в журналі Science.
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Так, такі технології існують й нині. Але вони генерують лише невелике число пікселів, не дуже стабільні в роботі та недовговічні.
Натомість вчені з Нідерландів створили імплантати з високою роздільною здатністю, які складаються з 1024 електродів.
Дослідники вже перевірили винахід на мавпах. Тваринам вживали імплантати в зорову кору. На початкових етапах експерименту мавпам давали прості завдання на кшталт порухати зіницями. А ось згодом завдання ускладнили – тварини повинні були розпізнавати букви, образи, лінії, рухомі об'єкти.
Цей імплантат взаємодіє безпосередньо з мозком, тобто зорові очі та нерви не залучені до процесу.
Але, на жаль, імплантат буде корисним лише для тих людей, які втратили зір в результаті травми сітківки ока або зорового нерва й мають неушкоджену зорову кору.
Чому цей пристрій не підходить для людей, які не бачать з народження
- Подібні протези створюють на основі фосфену. Це зорові відчуття, які виникають у людини без впливу світла на око.
- Але його бачать лише ті люди, які втратили зір за життя через штучне порушення зорової кори головного мозку. Так, на жаль, незрячі від народження люди не здатні бачити фосфен.
- За допомогою таких протесів можна відновити лише слабку видимість предметів і можливість орієнтуватися в просторі.
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