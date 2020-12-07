Науковці з Нідерландів зуміли розробити найефективнішу модель мозкового імплантату. За допомогою цієї системи незрячі люди можуть орієнтуватись у просторі.

Науковці з Нідерландського інституту нейробіології створили більш досконалу модель мозкового імплантату для створення штучного зорового сприйняття. Дослідження опубліковано в журналі Science.

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Так, такі технології існують й нині. Але вони генерують лише невелике число пікселів, не дуже стабільні в роботі та недовговічні.

Натомість вчені з Нідерландів створили імплантати з високою роздільною здатністю, які складаються з 1024 електродів.

Дослідники вже перевірили винахід на мавпах. Тваринам вживали імплантати в зорову кору. На початкових етапах експерименту мавпам давали прості завдання на кшталт порухати зіницями. А ось згодом завдання ускладнили – тварини повинні були розпізнавати букви, образи, лінії, рухомі об'єкти.

Цей імплантат взаємодіє безпосередньо з мозком, тобто зорові очі та нерви не залучені до процесу.

Але, на жаль, імплантат буде корисним лише для тих людей, які втратили зір в результаті травми сітківки ока або зорового нерва й мають неушкоджену зорову кору.

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