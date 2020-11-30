Нові випадки коронавірусу серед військових: яка ситуація у ЗСУ
За добу 29 листопада у лавах Збройних сил виявили 68 нових випадків коронавірусу. Загалом хворіють 3140 військових.
Всього за час пандемії одужали 7064 людини, летальних випадків – 26. Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ у фейсбуці.
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На ізоляцію перебувають 412 осіб, однак протягом 3 діб карантин завершать 65 військових.
Детальніше про нові випадки
До лікарень забрали 21 хворого.
- Чернігівський військовий госпіталь – 9 військовослужбовців;
- Черкаський військовий госпіталь – 4 військовослужбовці;
- Миколаївський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці;
- Військово-медичий клінічний центр Східного регіону та Житомирський військовий госпіталь – по 2 військовослужбовці;
- Військово-медичий клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець.
Зазначили, що стан здоров’я пацієнтів задовільний. Всі отримують необхідне лікування.
Натомість 47 військових лікуються вдома. У них спостерігають легкий перебіг захворювання.
- Київська область – 24 військовослужбовці та 3 працівники ЗСУ;
- Миколаївська область – 9 військовослужбовців;
- Дніпропетровська область – 4 військовослужбовці;
- Львівська та Сумська області – по 2 військовослужбовці;
- Житомирська, Одеська та Вінницька області – по 1 військовослужбовцю.
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