Компанії Pfizer і Moderna, які розробили вакцину від COVID-19, використали нову технологію. Вона дасть змогу швидко виробляти велику кількість доз.

Революційність нової вакцини полягає також у її високій ефективності. Про це повідомив біолог-генетик Олександр Коляда в ефірі програми "Свобода слова".

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В чому полягає революційність вакцини

За його словами, 95% – це рівень, який був важко досяжним для звичних вакцин:

від кору;

від туберкульозу;

від сезонного грипу.

Ефективність вакцини від COVID-19 становить приблизно 40 – 50%

Нова технологія

Нова технологія дасть змогу швидко виробляти велику кількість доз препарату.

Вона знімає цілу низку ризиків, пов'язаних із тим, що треба працювати з вірусом. Треба мати лабораторії, у яких віруси вирощують. Вона дає змогу перейти на рівень хімії, тобто робити все швидше, як на заводі,

– зазначив Коляда.

Він також відзначив, що розробка вакцин перестає бути біологічним і медичним процесом, а стає більш технічним.

Яка особливість

Особливістю вакцини полягає в тому, що її потрібно вводити не звичайним уколом у шкіру та доставити препарат до клітини. "Одна з компаній розглядає варіант спеціальних приладів, які повинні стояти в кожному маніпуляційному кабінеті. Це буде те саме щеплення в плече, до яких ми звикли, але за більш ускладненою технологією", – розповів генетик.

Зазначимо! Понад половина українців планує вакцинуватися проти COVID-19, коли препарат буде доступний у країні.

Він уточнив, що прилад коштує не дорого і є модифікованим варіантом шприца.