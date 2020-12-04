Нові вакцини від COVID-19: у чому полягає їхня революційність
Компанії Pfizer і Moderna, які розробили вакцину від COVID-19, використали нову технологію. Вона дасть змогу швидко виробляти велику кількість доз.
Революційність нової вакцини полягає також у її високій ефективності. Про це повідомив біолог-генетик Олександр Коляда в ефірі програми "Свобода слова".
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В чому полягає революційність вакцини
За його словами, 95% – це рівень, який був важко досяжним для звичних вакцин:
- від кору;
- від туберкульозу;
- від сезонного грипу.
Ефективність вакцини від COVID-19 становить приблизно 40 – 50%
Нова технологія
Нова технологія дасть змогу швидко виробляти велику кількість доз препарату.
Вона знімає цілу низку ризиків, пов'язаних із тим, що треба працювати з вірусом. Треба мати лабораторії, у яких віруси вирощують. Вона дає змогу перейти на рівень хімії, тобто робити все швидше, як на заводі,
– зазначив Коляда.
Він також відзначив, що розробка вакцин перестає бути біологічним і медичним процесом, а стає більш технічним.
Яка особливість
Особливістю вакцини полягає в тому, що її потрібно вводити не звичайним уколом у шкіру та доставити препарат до клітини. "Одна з компаній розглядає варіант спеціальних приладів, які повинні стояти в кожному маніпуляційному кабінеті. Це буде те саме щеплення в плече, до яких ми звикли, але за більш ускладненою технологією", – розповів генетик.
Він уточнив, що прилад коштує не дорого і є модифікованим варіантом шприца.
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