Інтервальне голодування – популярний дієтичний тренд. Тому вчені порівняли його ефективність зі звичайним обмеженням кількості калорій в дієті.

Нові дані показують, що для схуднення важлива кількість калорій, а не час доби, коли їх споживають, йдеться в пресрелізі Американського кардіологічного товариства.

Також на тему: Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчування

Що таке інтервальне голодування

Це дієта, яка передбачає харчування тільки протягом обмеженого періоду доби (зазвичай – від чотирьох до восьми годин на день). При інтервальному голодуванні не потрібно рахувати калорії й можна їсти що завгодно.

Як відбувалось дослідження

У новому дослідженні брала участь 41 особа із зайвою вагою і цукровим діабетом. Їх розділили на дві групи. Частина учасників (21 людина) повинна була отримувати 80% калорій в першій половині дня (до 13 години). Решта могли їсти протягом 12 годин на добу, вони мали споживати половину добових калорій після п'ятої години вечора.

Учасники з обох груп отримували однакову кількість їжі щодоби, їм видавали спеціально приготовлені страви. Вчені назвали харчування, використане в дослідженні, здоровим і низькокалорійним. Дослідження тривало 12 тижнів.

Інтервальне голодування не допомагає схуднути

Використання стандартизованих страв для всіх учасників має робити результати більш правдивими. У попередніх дослідженнях учасники з групи інтервального голодування могли їсти будь-яку їжу.

У цьому дослідженні інтервальне голодування не продемонструвало жодних переваг. Учасники з обох груп схудли приблизно в однаковій мірі. Вчені вважають, що головну роль в цьому зіграло обмеження денної кількості калорій.