Обов'язкове носіння масок в громадських місцях уповільнює поширення COVID-19, показало нове дослідження, яке провели американські Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC).

Дослідження було проведено в штаті Канзас. Губернатор штату 2 липня підписала наказ про обов'язкове носіння масок в публічних місцях.

Також на тему: Не поспішайте викидати маски: чи допоможе вакцина швидко здолати пандемію

Чому потрібно носити маски

Велика частина провінцій (81) відмовилася від його виконання, але 24 провінції зобов'язали жителів носити маски. Вчені з CDC оцінили поширення інфекції в різних провінціях напередодні введення масочного режиму, а потім в період з 3 липня по 23 серпня.

У провінціях, які вимагали носіння масок, кількість нових випадків COVID-19 скоротилося на 6%. У провінціях, які не ввели масочний режим, за час дослідження захворюваність зросла на 100%.

Вчені вказують, що нове дослідження дає нові докази важливості носіння масок і законів, які регулюють їх використання.

Попередні дослідження

Дані нового дослідження узгоджуються з результатами попередніх наукових робіт. Обов'язкове носіння масок в 15 штатах і окрузі Колумбія, згідно з розрахунками, запобігли 200 тисячам випадкам коронавірусної інфекції. В Аризоні поширення хвороби сповільнилося на тлі масочного режиму в червні.