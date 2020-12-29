Міжнародна біотехнологічна компанія Novavax почала третю фазу випробувань своєї експериментальної вакцини від коронавірусної інфекції у США.

Novavax оголосила про початок третьої фази випробувань препарату NVX-CoV2373, що є одним з кандидатів на вакцину від коронавірусу. Про це повідомили у компанії.

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В умовах пандемії COVID-19, що бушує по всьому світу, це випробування є дуже важливим кроком у створенні глобального асортименту безпечних і ефективних вакцин для захисту всього населення в світі,

– сказав президент і головний виконавчий директор Novavax Стенлі Ерк.

Будуть залучені до 30 тисяч добровольців

Третій етап проводиться за підтримки американських партнерів і уряду США під егідою операції Warp Speed. Наразі очікується, що в ньому візьмуть участь 30 тисяч осіб більше ніж у сотні міст США і Мексики.

З них дві третини отримають щеплення з інтервалом в 21 день, а іншим дадуть плацебо. Попередні результати тестування очікуються в першому кварталі 2021 року.

На першій і другій фазах випробувань вакцина дала обнадійливі результати з ефективності та безпеки.

До завершальної фази випробувань залучені і Національний інститут алергії та інфекційних захворювань, Національний інститут здоров'я (NIH), спеціалізовані установи МОЗ і Міноборони США.

Компанії, які проводять дослідження вакцини

Novavax стала п'ятою компанією, яка проводить дослідження для виготовлення нової вакцини на території Сполучених Штатів. Компанії Pfizer і Moderna вже пройшли відповідні процедури тестування і прийняття американським регулятором своїх вакцин від COVID-19.

Компанії AstraZeneca і Johnson & johnson третю фазу випробувань в Сполучених Штатах проводять з вересня.