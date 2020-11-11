Вчені об'єднали два методи лікування раку в один, оскільки окремо вони або занадто токсичні, або не ефективні проти певних типів пухлин. Експерименти показали, що ефективність нового підходу на 100% захищає від рецидиву.

Над розробкою нової вакцини працюють вчені з Гарвардського університету. З огляду на недоліки і переваги хімієтерапії та імунотерапії, вони розробили новий спосіб боротьби з пухлиною на основі комбінації цих двох методів.

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Перші експерименти

Тестування ефективності вакцини проводили на моделях гризунів з потрійним негативним раком молочної залози, при якому імунотерапія є неефективною, адже пухлина надто агресивна.

Два компоненти вакцини розташовуються на альгінатному гідрогелевому каркасі.

Одна частина складається з білкової молекули GM-CSF , яка стимулює розвиток і концентрацію дендритних клітин для поглинання антигенів з пухлин Т-клітинами.

, яка стимулює розвиток і концентрацію дендритних клітин для поглинання антигенів з пухлин Т-клітинами. Друга частина вакцини містить хімієтерапевтичний препарат доксорубіцин, приєднаний до пептиду iRGD.

Результати дослідження: вакцина руйнує ракові клітини та сповільненню метастазування в легенях.

Перспективи застосування вакцини

Учені також додали у вакцину CpG динуклеотид для посилення імунної відповіді та отримали ще кращі результати. Миші демонстрували значно повільніше зростання пухлини і вищі шанси на життя.

Щоб оцінити силу імунної відповіді, вчені витягли і проаналізували клітини з лімфатичних вузлів і селезінки.

Як діє вакцина: цілі

Виявилося, 14% Т-клітин реагували проти раку , що означає, що дендритні клітини навчили їх націлюватися на рак.

, що означає, що дендритні клітини навчили їх націлюватися на рак. Потім вчені з'ясували, як вакцина впливає на мікрорухомість пухлини: у гризунів були високі показники білка кальретікуліна, який є індикатором загибелі ракових клітин, а також велика кількість лейкоцитів, що пов'язані з підвищеною протираковою активністю і високими шансами на життя.

Ефективність вакцини можна збільшити, якщо в комбінації застосовувати інгібітори контрольних точок проти PD-L1 на пухлинних клітинах, щоб заблокувати можливість раку маскуватися від імунної відповіді.

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Можливість застосування вакцини для людей

Щоб оцінити потенціал вакцини для людей, вчені вводили вакцину мишам після видалення первинної пухлини.

Всі 100% мишей виживали без метастазів після повторних ін'єкцій ракових клітин.

Вакцина не лише активізує дендритні клітини, але і змінює мікросередовище пухлини, щоб дати імунній системі підвищений доступ до вогнища раку.

Крім того, вакцина створює імунну пам'ять, попереджуючи подальші рецидиви.

Зараз команда вдосконалює вакцину, щоб застосовувати її для інших типів пухлин.