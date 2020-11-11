Нова вакцина від раку на 100% захищає від рецидивів
Вчені об'єднали два методи лікування раку в один, оскільки окремо вони або занадто токсичні, або не ефективні проти певних типів пухлин. Експерименти показали, що ефективність нового підходу на 100% захищає від рецидиву.
Над розробкою нової вакцини працюють вчені з Гарвардського університету. З огляду на недоліки і переваги хімієтерапії та імунотерапії, вони розробили новий спосіб боротьби з пухлиною на основі комбінації цих двох методів.
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Перші експерименти
Тестування ефективності вакцини проводили на моделях гризунів з потрійним негативним раком молочної залози, при якому імунотерапія є неефективною, адже пухлина надто агресивна.
Два компоненти вакцини розташовуються на альгінатному гідрогелевому каркасі.
- Одна частина складається з білкової молекули GM-CSF, яка стимулює розвиток і концентрацію дендритних клітин для поглинання антигенів з пухлин Т-клітинами.
- Друга частина вакцини містить хімієтерапевтичний препарат доксорубіцин, приєднаний до пептиду iRGD.
Перспективи застосування вакцини
Учені також додали у вакцину CpG динуклеотид для посилення імунної відповіді та отримали ще кращі результати. Миші демонстрували значно повільніше зростання пухлини і вищі шанси на життя.
Щоб оцінити силу імунної відповіді, вчені витягли і проаналізували клітини з лімфатичних вузлів і селезінки.
Як діє вакцина: цілі
- Виявилося, 14% Т-клітин реагували проти раку, що означає, що дендритні клітини навчили їх націлюватися на рак.
- Потім вчені з'ясували, як вакцина впливає на мікрорухомість пухлини: у гризунів були високі показники білка кальретікуліна, який є індикатором загибелі ракових клітин, а також велика кількість лейкоцитів, що пов'язані з підвищеною протираковою активністю і високими шансами на життя.
Ефективність вакцини можна збільшити, якщо в комбінації застосовувати інгібітори контрольних точок проти PD-L1 на пухлинних клітинах, щоб заблокувати можливість раку маскуватися від імунної відповіді.
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Можливість застосування вакцини для людей
Щоб оцінити потенціал вакцини для людей, вчені вводили вакцину мишам після видалення первинної пухлини.
- Всі 100% мишей виживали без метастазів після повторних ін'єкцій ракових клітин.
- Вакцина не лише активізує дендритні клітини, але і змінює мікросередовище пухлини, щоб дати імунній системі підвищений доступ до вогнища раку.
Зараз команда вдосконалює вакцину, щоб застосовувати її для інших типів пухлин.
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