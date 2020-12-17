Від раку печінки щорічно вмирають близько 750 тисяч людей. Результати клінічних досліджень покращили ефективність терапії та продовжили тривалість життя пацієнтів з діагнозом рак печінки щонайменше вдвічі.

Покращити ефективність транс-артеріальної радіоемболізації (внутрішня променева терапія раку) взялись вчені з Університету Томаса Джефферсона, пише медичний журнал EurekAlert.

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Чому це важливо

Під час такого лікування в кровоносні судини печінки вводяться спеціальні радіоактивні мікросфери, які забезпечують цільове опромінення пухлини. Однак ефективність терапії досить обмежена. Потрібні були додаткові сполуки, які підсилили б ефект терапії.

Доклінічні експерименти показали, що додаткове введення мікропухирців газу в ліпідну оболонку печінки і їх розрив за допомогою ультразвуку безпечний і ефективний метод в боротьбі з раком.

Як діє новий метод

Ефективність опромінення підвищується шляхом фізичних і хімічних пошкоджень кровоносних судин в результаті розриву бульбашок, які роблять їх більш чутливими до радіації. Направляючи мікропухирці точно в місце пухлини вдається домогтися найбільшого ефекту.

У пілотній фазі терапію протестували на 28 літніх пацієнтів:

першій групі вводили комбіноване лікування,

другій транс-артеріальну радіоемболізацію доповнювали плацебо.

Результати доклінічних досліджень

У першій групі 93% пацієнтів відповіли на лікування повністю або частково, в той час, як в групі плацебо лікування спрацювало лише у 50% учасників.

Після експериментальної терапії пацієнти жили довше і рідше потребували повторних курсів опромінення.

Навіть на ранній стадії ми змогли досягти значного покращення стану пацієнтів, а також безпечність лікування,

– зазначили дослідники.

Допоміжна терапія не мала негативних наслідків на організм і не погіршила життєво важливі функції організму, зокрема функцій печінки.