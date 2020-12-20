Станом на 20 грудня у Збройних силах на коронавірус хворіють 2 939 осіб. За минулу добу підтвердили 66 нових випадків. Водночас 1 людина померла внаслідок хвороби.

COVID-19 у ЗСУ: що відомо

Загалом за час епідемії в Україні одужали 9 992 особи. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) сьогодні перебувають 449 людей. Натомість у 58 військовослужбовців ізоляція закінчується у найближчих 3 доби. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.

Актуально В Україні за добу виявили 8 325 хворих на COVID-19

У заклади охорони здоров'я госпіталізовано 15 осіб

59 військовий мобільний госпіталь – 4 військовослужбовці.

Житомирський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці.

Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" і Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – по 2 військовослужбовці.

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Маріупольський та Білоцерківський військові госпіталі, 65 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров'я пацієнтів усіх пацієнтів – задовільний. Вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медиків перебуває 51 особа

Київська область – 16 військовослужбовців і 5 працівників ЗСУ.

Львівська та Донецька області – по 7 військовослужбовців.

Житомирська область – 5 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ.

Хмельницька область – 3 військовослужбовці.

Миколаївська та Херсонська області – по 2 військовослужбовці.

Дніпропетровська, Вінницька та Черкаська області – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров'я пацієнтів – задовільний. Можна спостерігати легкий перебіг захворювання.

Докладніше про летальний випадок

Помер працівник Збройних сил. Він перебував на лікуванні у міській клінічній лікарні в Дніпрі з 27 листопада.

28 числа ПЛР-тест був позитивним. На тлі важких супутніх захворювань 19 грудня його стан критично погіршився. На жаль, реанімація не допомогла.

За увесь час пандемії це 36 смерть у ЗСУ, спричинена коронавірусом.