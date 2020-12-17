Ще одна смерть від COVID-19 у лавах ЗСУ: скільки нових хворих
У Збройних силах України зафіксували 34-й летальний випадок, який спричинив коронавірус. За добу 16 грудня на СOVID-19 захворіли одразу 199 військових та працівників ЗСУ.
Статистика COVID-19 у ЗСУ
Всього за час пандемії одужала 9371 особа, хворіють 3 159 людей. Про це мовиться в повідомленні пресслужби Командування Медичних сил України у фейсбуці.
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На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 333 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 85.
Що відомо про смерть військового
Працівник ЗСУ лікувався від коронавірусу у Херсонській міській лікарні. Стан пацієнта значно погіршився і інтенсивна терапія результату не дала. За попередньою інформацією, померлий мав супутні захворювання.
Коротко про нові випадки коронавірусу
За добу виявили 199 нових випадків коронавірусу. 4 хворих лікуються у госпіталях:
- Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ";
- Чернівецький та Миколаївський військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю;
- Житомирський військовий госпіталь – 1 працівник ЗС України
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 195 людей. Найбільше з них – на Київщині, Одещині та Миколаївщині. Їхній стан здоров'я стабільний, у них легкий перебіг захворювання.
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