У Збройних силах України зафіксували 34-й летальний випадок, який спричинив коронавірус. За добу 16 грудня на СOVID-19 захворіли одразу 199 військових та працівників ЗСУ.

Статистика COVID-19 у ЗСУ

Всього за час пандемії одужала 9371 особа, хворіють 3 159 людей . Про це мовиться в повідомленні пресслужби Командування Медичних сил України у фейсбуці.

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На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 333 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 85.

Що відомо про смерть військового

Працівник ЗСУ лікувався від коронавірусу у Херсонській міській лікарні. Стан пацієнта значно погіршився і інтенсивна терапія результату не дала. За попередньою інформацією, померлий мав супутні захворювання.

Коротко про нові випадки коронавірусу

За добу виявили 199 нових випадків коронавірусу. 4 хворих лікуються у госпіталях:

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ";

Чернівецький та Миколаївський військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю;

Житомирський військовий госпіталь – 1 працівник ЗС України

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 195 людей. Найбільше з них – на Київщині, Одещині та Миколаївщині. Їхній стан здоров'я стабільний, у них легкий перебіг захворювання.