Нова мутація COVID-19 змінюється з кожною передачею
Нова мутація COVID-19 з Південно-Африканської республіки під назвою 501.V2 змінюється з кожною передачею, виявляючи слабкі місця імунної системи кожної окремої людини.
Про це повідомила генеральний директор Ради з медичних досліджень ПАР Гленда Грей в ефірі місцевого телеканалу eNCA .
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Гленда Грей заявила, що нова мутація зчитує індивідуальну імунну відповідь кожної людини і це може призвести до того, що протягом короткого часу цей варіант COVID-19 дасть цілу групу нових агресивних штамів, оскільки він змінюється з кожним новим переміщенням між людьми.
Ми не можемо виключити, що мутації, подібні до 501.V2, існують і в інших частинах світу, не тільки в ПАР,
– наголосила гендиректор.
Чому коронавірус мутує
Це РНК-вірус, тобто сукупність генетичного матеріалу, який при контакті з господарем створює нові копії себе. Зазвичай такі зміни для РНК-вірусів є нормальними.
N501Y – саме таку назву отримав новий штам коронавірусу. Наразі поки невідомо, чи справді мутація становить небезпеку людству, адже коронавіруси мають здатність мутувати і це не є чимось унікальним.
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