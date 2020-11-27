У Німеччині зареєстрували понад 1 мільйон хворих на коронавірус з початку пандемії. Таким чином Німеччина вже 12 країна, де кількість інфікованих коронавірусом перевищила позначку 1 мільйон.

Добова статистика інфікованих

27 листопада органи охорони здоров'я Німеччини зареєстрували 22 268 нових випадків інфікування та 389 смертей внаслідок COVID-19. Всього від початку пандемії померли 15 160 людей, пише DW.

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Яка ситуація в Німеччині з коронавірусом

Напередодні уряд Німеччини і керівники федеральних земель прийняли рішення продовжити і посилити карантин до 20 грудня, так уже з 1 грудня одночасно заборонено перебувати у громадських місцях і навіть вдома більше ніж п'ятьом особам із двох домогосподарств.

Втім, обмеження послаблять у період з 23 грудня по 1 січня, щоб люди могли святкувати в період Різдва, у цей період дозволили збиратися групами до 10 людей, з дітьми у віці 14 років і молодше без обмежень.

Рішення щодо різдвяного періоду будуть підписані пізніше в грудні, оскільки уряд має право запровадити заходи з боротьби з коронавірусом тільки за чотири тижні.

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