Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан заявив, що почати щеплення проти COVID-19 в Німеччині можна буде вже в грудні.

За його словами, є підстави вважати, що в цьому році в Європі буде затверджена вакцина, і тоді негайно розпочнеться щеплення. Найпізніший термін початку – це початок наступного року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Також на тему: Опублікували подробиці випробувань оксфордської вакцини: поки найнижча ефективність

Він попросив федеральні землі підготувати центри вакцинації до використання до середини грудня, щоб почати щеплення негайно, як тільки надійде вакцина.

Йдеться про вакцину виробництва компаній Pfizer і Biontech, як очікується, вона буде схвалена в першу чергу. До кінця січня Німеччина може отримати лише 3-4 мільйони доз вакцини від коронавірусу через проблеми з поставками.

Що відомо про вакцину Pfizer і BioNTech

Вакцина отримала "сприятливий" рівень безпеки, адже найпоширенішими побічними реакціями на неї були:

почервоніння в місці ін'єкції,

втома,

головний біль,

біль у м'язах та суглобах,

озноб і лихоманка.

Ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%, яка досягається щонайменше через 7 днів після введення другої дози.

У дослідженні, яке зараз триває, беруть участь понад 43 тисяч осіб. Половина з них пройшла вакцинацію, друга половина отримала плацебо.