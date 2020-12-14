В Німеччині розпочнуть вакцинацію у кінці грудня
Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан заявив, що почати щеплення проти COVID-19 в Німеччині можна буде вже в грудні.
За його словами, є підстави вважати, що в цьому році в Європі буде затверджена вакцина, і тоді негайно розпочнеться щеплення. Найпізніший термін початку – це початок наступного року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Він попросив федеральні землі підготувати центри вакцинації до використання до середини грудня, щоб почати щеплення негайно, як тільки надійде вакцина.
Йдеться про вакцину виробництва компаній Pfizer і Biontech, як очікується, вона буде схвалена в першу чергу. До кінця січня Німеччина може отримати лише 3-4 мільйони доз вакцини від коронавірусу через проблеми з поставками.
Що відомо про вакцину Pfizer і BioNTech
Вакцина отримала "сприятливий" рівень безпеки, адже найпоширенішими побічними реакціями на неї були:
- почервоніння в місці ін'єкції,
- втома,
- головний біль,
- біль у м'язах та суглобах,
- озноб і лихоманка.
Ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%, яка досягається щонайменше через 7 днів після введення другої дози.
У дослідженні, яке зараз триває, беруть участь понад 43 тисяч осіб. Половина з них пройшла вакцинацію, друга половина отримала плацебо.
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