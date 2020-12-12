Один із лідерів так званих "коронаскептиків" Німеччини інфікувався COVID-19. Наразі чоловік, що протестував проти карантинних обмежень, у важкому стані перебуває у реанімації.

За тиждень до госпіталізації чоловік був на акції

Учасника руху Querdenken доправили до лікарні у Лейпцигу. Про це інформує DW.

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Пацієнт був одним з організаторів акції проти карантину, яка відбулась у місті 7 листопада. У реанімацію хворий на коронавірус потрапив вже через тиждень.

Вірус не робить різниці між людьми, ким би вони не були,

– сказав директор університетської лікарні Лейпцига Крістоф Йостен.

Медики деталей про стан пацієнта не розповідають, зазначають лише, що він – інтубований.

Зверніть увагу! Querdenken організовує більшість акцій в Німеччині проти карантинних обмежень. Учасники руху заявляють, що пандемія та карантин порушують право людей на свободу руху.

У Німеччині після Різдва ще планують посилити карантин

Зазначимо, що у Німеччині роздумують над тим, щоб ввести жорсткий карантин після різдвяних свят. З усіх закладів працюватимуть лише продуктові магазини. Наразі в країні не працюють заклади громадського харчування, спортзали, басейни та заклади культури.