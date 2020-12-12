У Німеччині лідер протестів проти карантину – у реанімації з COVID-19
Один із лідерів так званих "коронаскептиків" Німеччини інфікувався COVID-19. Наразі чоловік, що протестував проти карантинних обмежень, у важкому стані перебуває у реанімації.
За тиждень до госпіталізації чоловік був на акції
Учасника руху Querdenken доправили до лікарні у Лейпцигу. Про це інформує DW.
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Пацієнт був одним з організаторів акції проти карантину, яка відбулась у місті 7 листопада. У реанімацію хворий на коронавірус потрапив вже через тиждень.
Вірус не робить різниці між людьми, ким би вони не були,
– сказав директор університетської лікарні Лейпцига Крістоф Йостен.
Медики деталей про стан пацієнта не розповідають, зазначають лише, що він – інтубований.
У Німеччині після Різдва ще планують посилити карантин
Зазначимо, що у Німеччині роздумують над тим, щоб ввести жорсткий карантин після різдвяних свят. З усіх закладів працюватимуть лише продуктові магазини. Наразі в країні не працюють заклади громадського харчування, спортзали, басейни та заклади культури.
Яка ситуація з коронавірусом в Німеччині?Станом на 12 грудня в країні виявили більше ніж 1 мільйон 314 тисяч випадків коронавірусу, з них понад 21 тисяча – летальні. Одужали від хвороби 966 тисяч осіб.
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