Місцеві центри вакцинації від коронавірусу в Німеччині перебувають у режимі очікування. Вони готові почати щеплення з повідомленням за 4 – 5 днів.

Про готовність Німеччини вакцинувати людей від коронавірусу повідомляє DPA з посиланням на слова генерального директора Німецької асоціації міст Гельмута Деді.

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Крім самої вакцини, центри з 15 грудня забезпечені матеріалами, приміщеннями, а також адміністративною підтримкою.

Деді попередив, що потрібно буде достатньо персоналу, готового допомогти. А місцеві органи охорони здоров'я вже працюють на межі своїх можливостей.

Як тільки вакцина буде в наявності, кампанія не повинна зазнати невдачі через брак персоналу,

– наголосив Деді.

Почати вакцинацію в Німеччині очікують 27 грудня. Однак є умова – до того часу мають схвалити вакцину.

До слова, загалом у Німеччині коронавірус підтвердили вже у майже 1,48 мільйона людей. Від початку епідемії померли понад 26 тисяч місцевих жителів. Побороти COVID-19 вдалося більш ніж мільйону. Через негативну динаміку з 16 грудня у країні ввели локдаун.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що усі держави-члени Євросоюзу хочуть розпочати вакцинацію від коронавірусу з 27 грудня. Очікується, що Європейське агентство з лікарських засобів схвалить вакцину 21 грудня.