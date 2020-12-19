У Німеччині готові до щеплень від COVID-19: чекають лише на схвалення вакцини
Місцеві центри вакцинації від коронавірусу в Німеччині перебувають у режимі очікування. Вони готові почати щеплення з повідомленням за 4 – 5 днів.
Про готовність Німеччини вакцинувати людей від коронавірусу повідомляє DPA з посиланням на слова генерального директора Німецької асоціації міст Гельмута Деді.
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Крім самої вакцини, центри з 15 грудня забезпечені матеріалами, приміщеннями, а також адміністративною підтримкою.
Деді попередив, що потрібно буде достатньо персоналу, готового допомогти. А місцеві органи охорони здоров'я вже працюють на межі своїх можливостей.
Як тільки вакцина буде в наявності, кампанія не повинна зазнати невдачі через брак персоналу,
– наголосив Деді.
Почати вакцинацію в Німеччині очікують 27 грудня. Однак є умова – до того часу мають схвалити вакцину.
До слова, загалом у Німеччині коронавірус підтвердили вже у майже 1,48 мільйона людей. Від початку епідемії померли понад 26 тисяч місцевих жителів. Побороти COVID-19 вдалося більш ніж мільйону. Через негативну динаміку з 16 грудня у країні ввели локдаун.
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