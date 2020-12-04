Німеччина буде вакцинувати населення від коронавірусної інфекції не лише добровільно, а й безкоштовно.

Влада буде інформувати громадськість про будь-які можливі побічні ефекти, які можуть виникнути після вакцинації, включаючи головний біль та лихоманку, заявив представник пресслужби МОЗ ФРН Олівер Евальд. Про це також пише видання Independent.

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Щеплення буде безкоштовним, незалежно від того, у кого яке страхування,

– заявив Евальд журналістам у Берліні.

Він додав, що загалом ЄС передбачає придбати 300 мільйонів доз вакцини. Щеплення проти коронавірусу у країні буде добровільним.

Станом на 4 грудня у Німеччині виявили 1 145 745 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 17 072. Загалом від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 18 135 людей. 819 тисяч осіб одужали.

До слова, в Україні Верховна Рада підтримала законопроєкт №4314, який дозволить скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин від коронавірусу.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу