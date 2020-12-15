Ніколи не тримався за це крісло: Степанов відповів на чутки про відставку
Наприкінці листопада у ЗМІ почала ширитися інформація про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Сам очільник МОЗ зауважив, що не має звички обговорювати чутки чи думати про них. І додав, що йому легко працювати на посаді, адже він ніколи не тримався за це місце.
Міністр охорони здоров'я пригадав, що депутати почали збирати підписи про його відставку ще у квітні 2020 року. Про це Максим Степанов розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.
Читайте також Степанов прокоментував недофінансування медицини у Держбюджеті-2021
Він також зауважив, що має комфортні робочі стосунки з прем'єр-міністром, Кабміном та президентом Володимиром Зеленським.
Я точно ніколи не тримався за це крісло. Коли я приходив на цю посаду, то розумів, що колись буду з неї йти. Тому я ніколи не тримався за це місце. Але поки тут працюю, я точно знаю, що буду робити далі, зокрема, в найближчі 3 роки,
– наголосив міністр.
Степанов зауважив, що прийшов на цю посаду, розуміючи, куди саме він йде. І наголосив, що не ходив і не просився, щоб його взяли міністром охорони здоров'я.
"Але я точно знаю, що не готовий зраджувати жодному принципу, з яким я прийшов. Комусь збирати чутки, комусь підписи, а комусь робити те, що роблю я – у кожного свої досягнення. Все дуже просто", – розповів він.
Степанов: Точно знаю, що саме зробив на цій посаді за 9 місяців
Він відзначив, що точно знає, що саме зробив за ці 9 місяців у міністерському кріслі: від початку і до кінця. І точно знає, в якому стані прийняв систему охорони здоров'я, і в якому вона зараз перебуває.
"Я говорю про те, що ми зробили, на що нам бракувало часу, аби зробити раніше. І це були об'єктивні речі", –додав очільник МОЗ.
Чутки про звільнення Степанова: що відомо
- Наприкінці листопада країнські ЗМІ почали поширювати інформацію про можливу відставку очільника МОЗ Максима Степанова. Журналісти посилались на власні джерела в Офісі Президента.
- Зважаючи на таку новину, вже почали йти обговорення щодо кандидатури на посаду нового міністра охорони здоров'я. За чутками, замінити Степанова може головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
- Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк заявляв, що 13 листопада Кабмін підписав документ, який розпочне процес звільнення Степанова.
Джерело: 24 канал
Поділитися новиною
-
Чи вистачить на зарплати медикам та боротьбу з COVID-19: Степанов оцінив бюджет-202115 грудня 2020 , 22:00
-
Водій маршрутки вiдвiз пaсaжирa з iнсyльтoм y лікарню і віддав свої гроші9 грудня 2020 , 09:04
-
Новини про коронавірус 9 грудня: точні дати локдауну в Україні, Ізраїль отримав вакцину10 грудня 2020 , 06:01