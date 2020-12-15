Наприкінці листопада у ЗМІ почала ширитися інформація про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Сам очільник МОЗ зауважив, що не має звички обговорювати чутки чи думати про них. І додав, що йому легко працювати на посаді, адже він ніколи не тримався за це місце.

Міністр охорони здоров'я пригадав, що депутати почали збирати підписи про його відставку ще у квітні 2020 року. Про це Максим Степанов розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Він також зауважив, що має комфортні робочі стосунки з прем'єр-міністром, Кабміном та президентом Володимиром Зеленським.

Я точно ніколи не тримався за це крісло. Коли я приходив на цю посаду, то розумів, що колись буду з неї йти. Тому я ніколи не тримався за це місце. Але поки тут працюю, я точно знаю, що буду робити далі, зокрема, в найближчі 3 роки,

– наголосив міністр.

Степанов зауважив, що прийшов на цю посаду, розуміючи, куди саме він йде. І наголосив, що не ходив і не просився, щоб його взяли міністром охорони здоров'я.

"Але я точно знаю, що не готовий зраджувати жодному принципу, з яким я прийшов. Комусь збирати чутки, комусь підписи, а комусь робити те, що роблю я – у кожного свої досягнення. Все дуже просто", – розповів він.

Степанов: Точно знаю, що саме зробив на цій посаді за 9 місяців

Він відзначив, що точно знає, що саме зробив за ці 9 місяців у міністерському кріслі: від початку і до кінця. І точно знає, в якому стані прийняв систему охорони здоров'я, і в якому вона зараз перебуває.

"Я говорю про те, що ми зробили, на що нам бракувало часу, аби зробити раніше. І це були об'єктивні речі", –додав очільник МОЗ.

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