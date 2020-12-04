Уряд Нідерландів виплатить компенсацію в розмірі 5 тисяч євро трансгендерним людям, які пройшли стерилізацію для зміни статі. Фізична зміна статі наразі більше не потрібна, щоб вважати себе трансгендером.

Стерилізація була обов'язковою для визнання зміни статі

До 2014 року всі, хто бажали змінити стать у своєму свідоцтві про народження, повинні були пройти процедуру стерилізації та змінити своє тіло за допомогою гормонів і хірургічних втручань відповідно до своєї нової статі, пише The Jakatra Post.

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Таке порушення фізичної цілісності сьогодні вже неможливо уявити,

– зазначив міністр із питань правового захисту Нідерландів Сандер Деккер, коментуючи рішення уряду.

Деталі компенсації

Виплати отримають люди, які змінили свою стать у період з 1985 по 2014 рік, а таких приблизно 2 тисячі людей.

Раніше подібні компенсації запроваджували у Швеції у 2018 році. Однак виплати від шведського уряду були значно більшими – близько 26 тисячі доларів.

Досі процедура фізичної зміни статі є обов'язковою для зміни гендерного маркера в документах для низки європейських країн, зокрема, Чехії, Фінляндії й Болгарії.



Насправді трансгендерні люди не повинні приймати гормональні ліки, щоб змінити стать / Фото Unsplash

Варто знати: Трансгендери – люди, чия гендерна ідентичність не збігається зі статевими ознаками, при народженні. Вони можуть зробити хірургічний і / або гормональний "перехід" (тоді їх правильніше називати транссексуалами), а можуть його і не робити. Таким чином, поняття трансгендер ширше, ніж транссексуал.