Австралійські вчені з'ясували, що часте споживання фастфудів та газованих напоїв призводить до погіршення якості сну у підлітків.

Науковці з Клівлендського університету виявили, проаналізували дані Глобального шкільного обстеження здоров'я учнів, у якому взяла участь 175 261 дитина в 64 країнах. Робота вчених опублікована у журналі EclinicalMedicine.

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Оскільки опитування проводили сере школярів віком 12 – 15 років, середній вік учасників та учасниць дослідження становить 13,8 років. Натомість 48,5% дітей – дівчата.

Школярі повідомляли вченим про якість свого сну та своє щоденне меню.

Висновки аналізу

7,5% дітей мали проблеми зі сном впродовж року. Якщо дивитися за статтю, то про поганий сон повідомляли 8,4% та 6,6% хлопців.

Вживання газованих безалкогольних напоїв тричі і більше разів на день на 50% підвищувало ймовірність неякісного сну у порівнянні з тими дітьми, які споживали не більше 1 такого напою в день.

У хлопчиків-підлітків, які харчувалось фастфудом 4 і більше разів на тиждень проблеми зі сном реєстрували на 55% частіше, ніж у тих юнаків, які харчувались такою їжею не більше 1 разу на тиждень. У дівчаток ризик заробити нездоровий сон в цьому випадку зростав на 49%. Це було закономірно для всіх країн, окрім країн третього світу. Кореляція між порушенням сну і вживанням газованих напоїв найсильніше у розвинутих державах.

Вчені вважають, що оскільки проблеми зі сном в цілому частіше зустрічаються у дівчаток, саме вони повинні входити у пріоритетну групу програм по боротьбі з негативним впливом нездорової їжі.

Чому це важливо

Недосип та погана якість сну пов'язані з депресією, тривогою та агресією серед підлітків. Також проблеми зі сном позначаються на успішності, імунітеті й навіть підвищують ризик виникнення суїцидальних думок, розвитку ожиріння, зловживання наркотиками й алкоголем.