Невідома хвороба у Сенегалі досі залишається загадкою: вже понад тисячу госпіталізованих
Влада Сенегалу все ще намагається з'ясувати походження таємничої хвороби, яка вразила понад тисячу рибалок в регіоні Дакар. Дослідники поки що не встановили причину спалаху – розслідування досі тривають.
За останніми даними, у Сенегалі зафіксували 1004 заражених новою невідомою інфекцією, яка почала поширюватись у регіоні Дакар серед місцевих рибалок. Про це повідомляє Inspired Traveler.
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Міністр охорони здоров'я Сенегалу Абдулай Дюф Сар розповів, що майже у всіх пацієнтів хвороба прогресувала сприятливо й без ускладнень. Постраждала лише 1 людина.
Результати лабораторних досліджень не встановили причини поширення інфекції, але епідеміологічні розслідування досі тривають.
Міністр охорони навколишнього середовища Абду Карім Салл заявив, що поки що науковці не виявили хімічного або токсичного забруднення води чи риби. Залишилось проаналізувати зразки водоростей. Адже, на думку рибалок, хвороба з'явилась після того, як вони почали накопичуватися у водоймах.
Що відомо про хворобу в Сенегалі
- Про спалах невідомої інфекції серед рибалок повідомили 17 листопада. Але першого хворого було виявлено 12 числа цього ж місяця – першим занедужав 20-річний хлопець.
- Серед симптомів хвороби: везикулярний висип (обличчя, шкіри та кінцівки, а іноді й геніталії вкриті струпами), дерматит, набряк обличчя, сухість губ, подразнення очей, головний біль, підвищена температура.
- Виявлених інфікованих кладуть на карантин у мобільний госпіталь, який розгорнули на стадіоні у місті Рюфіске.
- У міністерстві охорони здоров'я Сенегалу вважають, що нова хвороба не заразна.
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