Лікар-анестезіолог Сергій Дубров розповів про стан пацієнтів з важким перебігом хвороби і що вони відчувають у разі різкого погіршення стану.

За словами Сергія Дуброва, стан, коли не вистачає повітря, страшний і жахливий. Відео опублікували у телеграм-каналі Коронавірус_інфо.

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Буквально вчора пацієнт 52-54 років, скоріш за все, це був епізод, я якраз був у палаті, епізод тромбоемболії мілких гілок, тобто на рівні сатурації 90-92 в нього раптом сатурація знизилась до 48, синє обличчя, сині губи, сині руки, у пацієнтів починається паніка, частота дихання десь 60, 80, паніка, на цій паніці пацієнт зриває з себе маску,

– розповів він.

Медик наголошує, що у цей момент важливо, щоб лікар був поруч із пацієнтом. До ранку хворий був у стабільному стані.

"Тобто змінюються параметри вентиляції, вводяться антикоагулянти, пацієнт психологічно намагається заспокоїтися і протягом 10-15 хвилин ми вирівнялись на ті показники 90% сатурації. До ранку пацієнт був стабільний", – додав він.

Дубров пояснив, що момент зниження сатурації, коли пацієнт відчуває нестачу повітря, жахливий.

В момент зниження сатурації, коли пацієнт, перебуваючи в свідомості, не може надихатись і відчуває катастрофічне відчуття нестачі повітря, я думаю, це жахливо і страшно. Судячи по очах тих пацієнтів, які я бачу кожен день,

– зазначив Сергій Дубров.