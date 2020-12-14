Несподіваний ключ енергії та щастя: звичка, яка підвищить якість життя
Відчувати себе енергійним та бадьорим важливо, адже від цього залежить не лише наша продуктивність, а й загалом якість життя. Як тільки рівень енергії падає, людині можуть бути не під сили найпростіші завдання.
Вчені виявили чинник, який може допомогти багатьом людям стати більш позитивними і енергійними без застосування складних технік. У новому дослідженні компанії One Poll взяли участь 2 тисячі американців.
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Результати дослідження
Після проведення опитування вони дійшли висновку, що одним із важливих чинників відчуття щастя є високий рівень гідратації організму.
- 40% учасників, які випивають не менше 6 склянок води в день, говорили, що щасливі.
- І тільки 10% відсотків із тих, хто п'є менш як 1 стакан води в день, казали те ж саме.
Крім того, люди, які п'ють багато води (понад 6 склянок), прокидаються втомленими всього 2,5 раза на тиждень. Ті ж, хто вживає мінімальну кількість води, прокидаються виснаженими більш як 3 рази на тиждень.
Також опитування показало, що за гарної гідратації люди з більшою ймовірністю досягнуть успіху і з меншою ймовірністю запізняться на роботу.
До слова, не лише чиста вода, а й вода з соків, кави, чаю, супів – враховується в добову норму споживання рідини. В норму також враховується вода з твердих харчових продуктів.
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