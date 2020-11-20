У Китаї близько мільйона людей вакцинувалися експериментальною вакциною проти коронавірусу, яку розробила компанія Sinopharm. Науковці світу непокояться, адже розробники препарату досі не надали жодних чітких клінічних доказів ефективності вакцини.

Глава Sinopharm Лю Цзіньчжень повідомив, що майже мільйон людей вакцинувалися їхньою вакциною проти коронавірусу. Разом з тим, він не назвав конкретну кількість щеплених громадян, пише MedicalXpress.

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Відомо, що у Китаї проти COVID-19 вакцинують державних службовців, іноземних студентів та працівників, які подорожують за кордон.

Ми не отримали жодного повідомлення про серйозну побічну реакцію, і лише деякі з них (щеплених – ред.) мали деякі помірні симптоми,

– заявив Лю Цзіньчжень.

Він також заявив, що будь-яка китайська вакцина буде "глобальним суспільним благом". За його словами, люди, яких щепили проти коронавірусу в Китаї, загалом встигли відвідати понад 150 країн і ніхто з них не заразився.

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