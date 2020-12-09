Вчені виявили, що руді горобці використовують полин для того, щоб захиститися від паразитів. Вони приносять його у гнізда, аби захистити пташенят.

Міжнародна команда вчених з Австралії, Китаю і Франції провела незвичайне дослідження і виявила, що птахи можуть використовувати лікарські трави для профілактики. Результати науковців роботи опубліковані у журналі Current Biology.

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Раніше науковці вважали, що використання рослин в медичних цілях притаманне лише людям і вищим приматам. Але дослідження демонструють, що традиційну медицину полюбляють й інші тварини. До прикладу, вагітні слонихи в Кенії їдять листя, аби викликати пологи, самці деяких видів шпаків приносять лікарські трави в гнізда, а шимпанзе в певних регіонах Африки для лікування кишкових захворювань споживають ті ж рослини, що й аборигени.

Чому горобці обирають полин і як це виявили

Біологи розмістили у різних місцях 48 гнізд. У половині з них було по 5 грам полину, а в іншій – по 5 грам бамбуку. Після цього вчені прослідкували, які гнізда горобці обирають частіше.

Виявилось, що руді горобці (Passer cinnamomeus) віддають перевагу гніздам з полином.

Додаючи або прибираючи різну кількість листя рослини з пташиної домівки, вчені помітили, що для горобців має значення і його кількість. Якщо полину в гнізді було мало, то птахи доносили його. Якщо ж навпаки багато, то викидали зайве.

Окрім того, горобці навмисно шукають полин за запахом і намагаються селитися в тих місцях, де він росте.

Поки що не можна точно стверджувати, що птахи збирають полин, бо знають про його користь. Можливо, їх приваблює характерний запах. Але біологи припустили, що горобці використовують цю рослину, аби захиститися від появи паразитів в гніздах і скоротити їхню кількість.

Фітохімічні з'єднання в листі полину знижують кількість гніздових паразитів, що призводить до появи більш здорових пташенят,

– розповів один з авторів дослідження Вільям Фіні.

Дослідження у цій області важливі, адже це дає уявлення про те, як людство розвивало медицину.