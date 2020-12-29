Білорусь почала вакцинацію від COVID-19 російським "Супутником V". Міністерство охорони здоров'я країни оголосило про старт вакцинації після прибуття першої партії препарату.

Чи довіряють білоруси російській вакцині і чи не відмовляються від щеплення – у прямому ефірі 24 каналу розповів Валерій Калиновський, кореспондент "Радіо Свободи".

Деталі У Білорусі почалась вакцинація від СOVID-19: щеплюватимуть російським препаратом

Він пояснив, що журналісти намагалися з'ясувати, скільки доз "Супутника V" прибуло до Білорусі. Проте поспілкуватися з речницею міністерства охорони здоров'я наразі не вдалося.

Щодо довіри – її у пересічних білорусів немає. Тому що немає її навіть у росіян, понад 50% з них не вірять в ефективність цієї вакцини,

– наголосив Калиновський.

Й підкреслив, що у Білорусі вакцинація буде добровільною. Щонайменше лікарям та освітянам точно доведеться її використовувати. Але серед решти людей поширені скептичні настрої. Адже російські ліки в Білорусі ніколи не вважали якісними.

"Їх додав і Лукашенко, який заявив, що особисто не буде вакцинуватися від COVID-19. Тож я не впевнений, що люди побіжать це робити з надією, що зможуть залишитися здоровими", – зауважив Калиновський.

Кремль нав'язав вакцину

Як зазначив кореспондент, у Білорусі не ведуть такої активної боротьби з коронавірусом, як в Україні. Немає локдаунів, обов'язкового маскового режиму чи суворих правил для тих, хто прибув з-за кордону.

Серед білорусів не є поширеним рух проти щеплень. Від традиційної вакцинації своїх дітей відмовляються одиниці. Проте є певна недовіра саме до російської вакцини, як і до всього російського,

– пояснив Калиновський.

Він вважає, що Кремль нав'язав вакцину Лукашенку, який зараз має свого єдиного спонсора в обличчі Росії. Фактично, в уряду Лукашенка немає вибору, він мусить йти далі у фарватері Путіна.

"Лукашенко казав, що буде закуплено вакцини 5 – 6 виробників, але яких – він не назвав. Очевидно, що не лише російський "Супутник V". Може для когось куплятимуть європейську або американську. Про це ще невідомо, але така розмова була", – додав журналіст.

Проте зауважив, що з іншого боку Білорусь навіть хоче сама виготовляти російську вакцину. Тому вірогідність того, що на ринку з'являться західні препарати – невелика.

Вакцинація в Білорусі: коротко

Очільник білоруського МОЗ заявив, що у країні створена система зберігання вакцини, яка дозволяє дотримуватися холодового ланцюга.

Влада планує вакцинувати 1,2 мільйона білорусів у січні, лютому, березні та квітні, а потім вийти на показник у 5 – 5,5 мільйонів щеплених.

У другому кварталі 2021 року в Білорусі планують почати виробництво російської вакцини.

Довідка. Російську вакцину почали реєструвати ще в серпні, коли вона навіть не пройшла третьої фази випробувань. Цей занепокоїло наукову спільноту. Низка країн відмовилася від препарату.