У МОЗ поки не знають, чи слід буде вакцинувати тих, хто перехворів на COVID-19. Наразі це питання обговорюють на рівні провідних науковців.

Все тому, що поки не відомо, як довго в людини тримається імунітет до COVID-19. Про це в ефірі програми "Право на владу" розповів головний санітарний лікар і заступник глави МОЗ Віктор Ляшко, інформує 24 канал.

До теми Скільки українцю коштуватиме вакцинація від COVID-19: відповідь Ляшка

Ми не знаємо, чи будемо вакцинувати перехворілих. Це питання обговорюється на рівні всіх провідних науковців. Ми не знаємо, як довго триває імунітет у тих, що перехворіли, та скільки триматиметься імунітет після щеплення, бо третя клінічна стадія випробування вакцин триває,

– зауважив він.

Окрім того, Ляшко заявив, що в Україні розглядають проведення щеплення від COVID-19 щойно з'явиться вакцина. Охопити вакцинацією прагнуть якомога більше населення.Йдеться про щонайменше 40 мільйонів населення.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Україна визначила з COVAX план дій, яким чином вакцини проти коронавірусу доставлятимуть в країну. Держава отримуватиме її декількома траншами.



Ініціатива щодо глобального доступу до вакцин проти COVID-19 COVAX планує надати Україні близько 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Це допоможе на безкоштовній основі провакцинувати до 20% мешканців країни.