Коронавірус SARS-CoV-2 перестали вважати виключно респіраторним вірусом, як було на початках пандемії. Адже COVID-19 пошкоджує багато внутрішніх органів і навіть впливає на нервову систему.

Науковці з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі зуміли прослідкувати, як коронавірус SARS-CoV-2 атакує здорові клітини та тканини всього організму.

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Під час досліджень використовувались миші. Аби модель інфікування була більш подібною до людської, у серцях та інших життєво важливих органах гризунів науковці створили людську версію білка ACE2. Адже саме завдяки цьому білку вірус проникає у здорові клітини.

Далі вчені ввели SARS-CoV-2 у кров піддослідних та спостерігали, як він досягає до різноманітних органів та інфікує їх. Дослідники пильно слідкували за змінами в організмі та відстежували рівень певних генів і білків.

Результати спостережень: стало зрозуміло, чому симптоми можуть тривати місяцями

Спершу тварини перестали їсти й за перший тиждень втратили в середньому 20% своєї ваги.

Потім вчені помітили зміни в імунних клітинах. У той же період тканини серця набрякли, а селезінка виснажилась. Переважно така симптоматика притаманна пацієнтам з важкою формою COVID-19.

Згодом науковці проаналізували зміни в роботі генів. Вони помітили, що певні молекулярні процеси, які необхідні клітинам для генерації енергії (зокрема цикл трикарбонових кислот), були відключені в серці, нирках, легенях і селезінці.

Якщо вірус пригнічує шляхи вироблення енергії в багатьох органах, то це дійсно завдає серйозної шкоди організму,

– розповів один з авторів дослідження Аржун Деб.

Спостереження за тваринами показало, що деякі зміни у всіх внутрішніх органах гризунів зберігалися ще досить тривалий час. Окрім зміни в роботі генів, коронавірус спричинив певні епігенетичні зміни, які також зберігалися досить довго. Це пояснює, чому деякі люди відчувають симптоми або слабкість ще тижні або навіть місяці після одужання.

Результати цього спостереження можуть стати корисними для тестування нових ліків, націлених на профілактику важких ускладнень органів під час перебігу коронавірусу.